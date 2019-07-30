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РИА Новости

В Саратовской области уволили первого замглавы УФСИН

Вчера, 12:48
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САРАТОВ, 30 июл – РИА Новости. Первый заместитель начальника управления ФСИН по Саратовской области Александр Рязанцев освобожден от должности, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе управления; в прокуратуре области заявили, что он подозревается в мошенничестве.

"Первый заместитель начальника УФСИН России по Саратовской области полковник внутренней службы Алексей Рязанцев освобожден от занимаемой должности", - сказала сотрудница пресс-службы УФСИН.

Как сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре, в отношении первого заместителя начальника УФСИН возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что дело в отношении Рязанцева "связано с получением квартиры".
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УФСИНФедеральная служба исполнения наказаний РФСаратовская областьРоссияПроисшествия
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