В Саратовской области уволили первого замглавы УФСИН

САРАТОВ, 30 июл – РИА Новости. Первый заместитель начальника управления ФСИН по Саратовской области Александр Рязанцев освобожден от должности, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе управления; в прокуратуре области заявили, что он подозревается в мошенничестве.

"Первый заместитель начальника УФСИН России по Саратовской области полковник внутренней службы Алексей Рязанцев освобожден от занимаемой должности", - сказала сотрудница пресс-службы УФСИН.

Как сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре, в отношении первого заместителя начальника УФСИН возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.