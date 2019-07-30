АТОР: в России не хватает отелей, работающих по системе "все включено"

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Малое количество отелей, работающих по системе "все включено" (All Inclusive), на территории России объясняется тем, что в отличие от Турции, РФ до сих пор базируется на концепции отдыха времен Советского Союза, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она отметила, что турецкая модель пляжного отдыха построена главным образом на системе "все включено", а в России эта система не настолько распространена.

"Конечно, появляется все больше отелей с каждым годом, которые предлагают такую систему, но это все-таки не совсем турецкий аналог. И дело даже не в сервисе. Я не могу сказать, что у нас с этим прям катастрофа. Конечно, есть к чему стремиться, но главное отличие двух концепций в том, что турецкие отели предлагают такое количество дополнительных услуг на месте, и отель располагает такой большой территорией, что ее можно не покидать. У нас буквально единичные объекты на Черноморском побережье могут предложить аналогичную концепцию. Нет у наших отелей таких территорий", - сказала Ломидзе.

Она согласилась, что и в Анапе есть два отеля, которые предлагают систему "все включено", где есть аквапарки, есть где погулять, расширить анимационные программы, но все это единичные случаи.