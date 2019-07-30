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РИА Новости

Титов предложил изменить УПК, чтобы бизнесменов чаще отпускали под залог

Вчера, 12:45
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ-2019
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ Борис Титов направил генеральному прокурору России Юрию Чайке письмо с предложением поддержать внесение в Уголовно-процессуальный кодекс изменений, способствующих более активному применению залога в качестве меры пресечения для предпринимателей, сообщила пресс-служба омбудсмена.
В феврале президент России Владимир Путин поручил Верховному суду и Генпрокуратуре до декабря 2019 года проанализировать ситуацию с квалификацией экономических преступлений, соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 декабря 2019 года. Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 20 февраля заявил, что "бизнес не должен постоянно ходить под статьей" и чувствовать риск преследования.
В письме Титов отмечает, что почти половине предпринимателей, обратившихся к нему, в качестве меры пресечения избиралось заключение под стражу, а только к двум обратившимся в 2018 году применена такая мера пресечения, как залог.
Он обращает внимание, что залог применяется по решению суда в порядке, установленном статьей 108 УПК РФ, которая регламентирует порядок возбуждения и внесения ходатайств об избрании меры пресечения следователем и дознавателем. Однако особенностью залога является то, что ходатайствовать о его применении перед судом вправе подозреваемый, обвиняемый либо другое физическое или юридическое лицо.
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"В результате четкая регламентация порядка внесения ходатайства об избрании залога в качестве меры пресечения отсутствует. Не установлены конкретные параметры, исключающие необоснованный отказ в его применении. Не выработаны подходы к определению судами размеров залога, объективно соответствующих характеру совершенного преступления, данным о личности подозреваемого либо обвиняемого и имущественному положению залогодателя", - подчеркнул Титов.
Решение проблемы Титов видит в поправках в УПК. В частности, он предлагает судьям указывать обстоятельства принятия соответствующего решения и обосновывать невозможность применения более мягкой меры пресечения. Кроме того, он предлагает регламентировать порядок внесения в суд ходатайств о применении залога, согласно которому следователь при получении ходатайства о залоге должен согласовывать его внесение в суд со следственными органами, а дознаватель – с прокурором.
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Борис ТитовГенеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаРоссияОбщество
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