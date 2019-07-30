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РИА Новости

В Германии завели дело на гражданина Эритреи, столкнувшего людей под поезд

Вчера, 12:36
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© AP Photo / dpa / Frank RumpenhorstПожарные и полицейские на главном вокзале во Франкфурте. 29 июля 2019
Пожарные и полицейские на главном вокзале во Франкфурте. 29 июля 2019
© AP Photo / dpa / Frank Rumpenhorst
БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. В отношении гражданина Эритреи, столкнувшего мать с ребенком под поезд во Франкфурте, заведено уголовное дело об убийстве, а также о покушении на убийство по двум эпизодам, заявила журналистам официальный представитель прокуратуры.
"Прокуратура исходит из того, что речь идет об убийстве и двойной попытке убийства, собирается направить в суд соответствующий ордер на арест", - заявила представитель ведомства.
"Прокуратура Франкфурта-на-Майне ведет расследование в отношении 40-летнего гражданина Эритреи, который, по актуальной информации, проживал в последнее время в Швейцарии. Прокуратура исходит из того, что мужчина столкнул под прибывающий поезд дальнего следования женщину 40 лет, а затем ее восьмилетнего сына. Мать успела откатиться в сторону и спастись, ребенок был раздавлен поездом и умер на месте. Обвиняемый также пытался столкнуть под поезд еще одну пассажирку 78 лет, это ему не удалось. Женщина находится в шоке, у нее повреждено плечо", - сообщила она.
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Представитель прокуратуры добавила, что в крови задержанного не обнаружены следы алкоголя и наркотиков, готовится его психическое освидетельствование. Известно, что преступник проживал с 2006 года в Швейцарии, он женат и имеет двух детей. Мотивы его действий пока неизвестны.
Ранее представитель полиции федеральной земли Гессен сообщила, что в понедельник на вокзале Франкфурта-на-Майне неизвестный мужчина столкнул под прибывающий поезд восьмилетнего ребенка. Мотивы преступника неизвестны, его задержали в здании вокзала. Мать погибшего ребенка отправлена в больницу.
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