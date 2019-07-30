Центробанк научит кассиров определять подлинность банкнот

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Банк России разработал курс, который научит кассиров российских магазинов определять подлинность банкнот, сообщается на сайте регулятора.
Кассовые работники торговых организаций смогут пройти бесплатное дистанционное обучение по специальной программе с 30 июля. Темы обучения: "Подлинность банкнот и монет Банка России" и "Платежеспособность банкнот и монет Банка России".
"В программе учебного курса – актуальная информация, необходимая кассирам для профессиональной работы с наличными деньгами, включающая сведения об оформлении и защитных признаках банкнот, способах их проверки, а также о платежеспособности денежных знаков Банка России", - говорится в сообщении.
Программа предусматривает самостоятельное изучение учебных материалов, а затем дистанционное тестирование. Успешно прошедшие его кассиры получат именной сертификат и специальный отличительный знак, подтверждающий прохождение обучения.
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Учебный курс уже доступен на сайте Университета Банка России. Это структурное подразделение центрального аппарата ЦБ, созданное в апреле 2018 года. Помимо новой программы для кассиров, на сайте доступна запись на курсы "Финансовая грамотность", "Базовый курс по XBRL" (формат сдачи отчетности в ЦБ), "ISO 20022. Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии", "Обучение субъектов рынка микрофинансирования".