Центробанк научит кассиров определять подлинность банкнот

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Банк России разработал курс, который научит кассиров российских магазинов определять подлинность банкнот, сообщается на сайте регулятора.

Кассовые работники торговых организаций смогут пройти бесплатное дистанционное обучение по специальной программе с 30 июля. Темы обучения: "Подлинность банкнот и монет Банка России" и "Платежеспособность банкнот и монет Банка России".

"В программе учебного курса – актуальная информация, необходимая кассирам для профессиональной работы с наличными деньгами, включающая сведения об оформлении и защитных признаках банкнот, способах их проверки, а также о платежеспособности денежных знаков Банка России", - говорится в сообщении.

Программа предусматривает самостоятельное изучение учебных материалов, а затем дистанционное тестирование. Успешно прошедшие его кассиры получат именной сертификат и специальный отличительный знак, подтверждающий прохождение обучения.