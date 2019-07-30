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РИА Новости

Жена свердловского губернатора оплатила долг по ЖКХ

Вчера, 12:27
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Супруга Евгения Куйвашева, губернатора Свердловской области, погасила долг за коммунальные услуги, сообщила РИА Новости пресс-секретарь УФССП по Тюменской области.
"Двадцать третьего числа было возбуждено исполнительное производство судебным приставом, а 26 июля она уже оплатила все в полном объеме в девять тысяч, без каких-либо напоминаний. Никто ее не разыскивал", — сказала собеседница агентства.
Ранее стало известно, что в базе данных службы судебных приставов по Тюменской области за Натальей Сергеевной Куйвашевой значилась задолженность в размере 9025 рублей. СМИ сообщили, что это жена Евгения Куйвашева, которая живет в Тюмени и владеет бутиком элитных вин. В правительстве Свердловской области от комментариев отказались.
В декларации о доходах губернатора за 2018 год указано, что его супруга заработала 6,2 миллиона рублей. Это на 1,7 миллиона меньше, чем годом ранее. Ей принадлежит квартира площадью 118,7 квадратного метра, доля в квартире площадью 131,7 "квадратов", нежилое помещение площадью 50,7 квадратного метра и доли еще в двух нежилых объектах недвижимости. Также супруга губернатора владеет автомобилем Toyota RAV4.
Певица Лолита Милявская
7 июня, 23:17
Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ
856911041
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Свердловская областьОбщество
Популярные комментарии
Бедняжка, оплатила долг в размере 9 тысяч рублей при доходе в 6 миллионов! Надеюсь ей не поплохело!? ;-))
30 июля, 12:37
Сила в Правде
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