Жена свердловского губернатора оплатила долг по ЖКХ

"Двадцать третьего числа было возбуждено исполнительное производство судебным приставом, а 26 июля она уже оплатила все в полном объеме в девять тысяч, без каких-либо напоминаний. Никто ее не разыскивал", — сказала собеседница агентства.

Ранее стало известно, что в базе данных службы судебных приставов по Тюменской области за Натальей Сергеевной Куйвашевой значилась задолженность в размере 9025 рублей. СМИ сообщили, что это жена Евгения Куйвашева, которая живет в Тюмени и владеет бутиком элитных вин. В правительстве Свердловской области от комментариев отказались.

В декларации о доходах губернатора за 2018 год указано, что его супруга заработала 6,2 миллиона рублей. Это на 1,7 миллиона меньше, чем годом ранее. Ей принадлежит квартира площадью 118,7 квадратного метра, доля в квартире площадью 131,7 "квадратов", нежилое помещение площадью 50,7 квадратного метра и доли еще в двух нежилых объектах недвижимости. Также супруга губернатора владеет автомобилем Toyota RAV4.