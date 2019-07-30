Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T12:26Z
https://ria.ru/20190730/1556999061.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Экс-мэра Тегерана приговорили к смертной казни за убийство жены

Вчера, 12:26
665
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Бывший мэр Тегерана и экс-вице-президент страны Мохаммад Али Наджафи приговорен к смертной казни за убийство супруги, сообщает агентство Mehr со ссылкой на официального представителя судебных органов Голама Хосейна Эсмаэли.
Как заявил представитель судебных органов, Наджафи был признан виновным и приговорен к "кисасу" - наказанию в исламском праве, равному по тяжести совершенному преступлению.
Жена экс-мэра Тегерана была застрелена в жилом доме в элитном районе на севере Тегерана в конце мая. Наджафи сам сдался сотрудникам правоохранительных органов и признался в убийстве супруги, заявив, что оно произошло из-за семейных проблем. Наджафи занимал пост мэра Тегерана с августа 2017 года по апрель 2018 года. За время своей политической карьеры он также возглавлял министерство образования и министерство высшего образования Ирана.
524200
Обсудить 0
Тегеран (город)В мире
Рекомендуем
Пожарные и полицейские на главном вокзале во Франкфурте. 29 июля 2019
В Германии завели дело на гражданина Эритреи, столкнувшего людей под поезд
РИА
Новости
Генконсульство Ирана прокомментировало госпитализацию моряков в Астрахани
В Афганистане более 30 человек погибли в результате взрыва
Жена свердловского губернатора оплатила долг по ЖКХ
Лента
новостей
Французский министр назвал угрозы Трампа ввести налог на вино дурацкими
Молдавский бизнесмен Илан Шор
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Истребитель Су-30МКИ индийских ВВС
Россия заключила с Индией контракт на поставку авиаракет
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
В Китае казнили убийцу, за преступления которого ранее казнили невиновного
Фукусима-2
В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
Иран в одностороннем порядке ввел безвизовый режим для граждан Китая
При взрыве в Афганистане погибли трое детей
Раненого в больнице после взрыва в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
В ООН рассказали о потерях среди мирных жителей в Афганистане с начала года
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
В МИД Китая объяснили выход США из ДРСМД
Отражение в окне купола строящегося храма
В Нижегородской области нашли мумию, замурованную в стену церковной лавки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:15В Москве началось прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим
10:13Врач назвала самые бесполезные лекарства
10:11Умерла дочь авангардиста Александра Родченко
10:11Эксперты выяснили, какой транспорт выбирают туристы для поездок по России
10:11В Туркмении опровергли данные об арестах за разговоры о смерти президента
10:09В Днепропетровской области обнаружили гранатомет и боеприпасы на дороге
10:07СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области
10:05Названы самые похищаемые из российских магазинов товары
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
Лента новостейМолния