Первый замглавы МЧС прибыл в Красноярский край

Александр Чуприян во время пресс-конференции членов правительственной комиссии по расследованию крушения самолета Минобороны Ту-154

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян прибыл в Красноярский край для координации действий по тушению природных пожаров на территории региона, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"В настоящее время в Красноярском крае находится первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян", - сказал собеседник агентства.