Первый замглавы МЧС прибыл в Красноярский край

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян прибыл в Красноярский край для координации действий по тушению природных пожаров на территории региона, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Красноярскому краю.
"В настоящее время в Красноярском крае находится первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян", - сказал собеседник агентства.
По данным Лесопожарного центра, в Красноярском крае бушуют 99 лесных пожаров на общей площади 1 042 434 гектаров, в том числе 80 пожаров в зоне контроля на площади 1 037 654 гектаров. Очаги возгораний зафиксированы в Эвенкии, Таймыре, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Пировском, Нижнеингашском и Абанском районах.
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