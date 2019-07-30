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РИА Новости

Первый замглавы МЧС прибыл в Красноярский край

Вчера, 12:24
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлександр Чуприян во время пресс-конференции членов правительственной комиссии по расследованию крушения самолета Минобороны Ту-154
Александр Чуприян во время пресс-конференции членов правительственной комиссии по расследованию крушения самолета Минобороны Ту-154
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян прибыл в Красноярский край для координации действий по тушению природных пожаров на территории региона, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Красноярскому краю.
"В настоящее время в Красноярском крае находится первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян", - сказал собеседник агентства.
По данным Лесопожарного центра, в Красноярском крае бушуют 99 лесных пожаров на общей площади 1 042 434 гектаров, в том числе 80 пожаров в зоне контроля на площади 1 037 654 гектаров. Очаги возгораний зафиксированы в Эвенкии, Таймыре, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Пировском, Нижнеингашском и Абанском районах.
Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019
29 июля, 17:34
Опубликованы фото пожаров в Сибири из космоса
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуМЧСАлександр ЧуприянКрасноярский крайПроисшествия
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