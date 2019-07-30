Суд арестовал начальника уголовного розыска в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Суд арестовал начальника управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент РИА Новости из суда.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что правоохранители задержали Миляева. Позже СК сообщил, что на него возбуждено дело по статье "злоупотребление полномочиями". У полицейского дома при обыске нашли 1 миллион рублей.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца ", - сказал журналистам представитель суда.
Защита ходатайствовала о домашнем аресте.
Избрание меры пресечения проходило в закрытом для журналистов режиме.