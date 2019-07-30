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РИА Новости

НАСА рассказало, когда робот "Федор" отправится на МКС

Вчера, 12:18
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© РИА Новости / Александр Овчаров / Перейти в фотобанкИспытание антропоморфного робота "Федор"
Испытание антропоморфного робота Федор
© РИА Новости / Александр Овчаров
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Испытание антропоморфного робота "Федор". Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-14" с человекообразным роботом "Федор" запустят ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур утром 22 августа, он прибудет на Международную космическую станцию (МКС) утром 24 августа, сообщило НАСА.
Ранее об этом рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее сообщалось, что ракета "Союз-ФГ" с системой управления украинского производства, с помощью которой запускаются пилотируемые корабли "Союз", выводится из эксплуатации (ей осталось выполнить один пуск с кораблем "Союз МС-15" 25 сентября). Ей на смену придет ракета "Союз-2.1а" с системой управления российского производства. Но сначала требуется выполнить испытательный старт ракеты с беспилотным "Союзом МС-14".
Антропоморфный робот Федор
23 июля, 23:52
Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
На сайте НАСА отмечается, что запуск корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" планируется на 22 августа в 6.38 мск, его стыковка к МКС - на 24 августа в 8.31 мск.
Ранее сообщалось, что робот сменил русское имя "Федор" на английское Skybot F-850. После стыковки "Союза МС-14" со станцией робота перенесут из корабля в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач. Робот будет возвращен на Землю на "Союзе МС-14" 7 сентября.
"Федор" - первый российский человекообразный робот. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робота-спасателя. Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар" и носил это имя. Собственное имя машине дал Дмитрий Рогозин, тогда вице-премьер. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат. Также он научился стрелять из пистолета с двух рук, но за это производитель лишился доступа к ряду зарубежных деталей.
Робот Федор. 21 марта 2018 года
25 июля, 03:47
В "Роскосмосе" рассказали о создании эмблемы миссии робота "Федора" на МКС
Летом 2018 года источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что "Роскосмос" рассматривает возможность полета к МКС на беспилотном корабле "Союз МС" в 2019 году сразу двух роботов. Как сообщалось, проект получил название "киберэкипаж". Позднее "Роскосмос" признал начало подготовки одного робота к полету.
В перспективе "Федор" станет первым испытателем нового российского пилотируемого корабля "Федерация", первый запуск которого планируется в 2022 году ракетой-носителем "Союз-5" ("Иртыш") с космодрома "Байконур". Не исключается, что в дальнейшем "Федор" также отправится на "Федерации" в облет Луны.
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