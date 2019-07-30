НАСА рассказало, когда робот "Федор" отправится на МКС

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-14" с человекообразным роботом "Федор" запустят ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур утром 22 августа, он прибудет на Международную космическую станцию (МКС) утром 24 августа, сообщило НАСА.

Ранее об этом рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что ракета "Союз-ФГ" с системой управления украинского производства, с помощью которой запускаются пилотируемые корабли "Союз", выводится из эксплуатации (ей осталось выполнить один пуск с кораблем "Союз МС-15" 25 сентября). Ей на смену придет ракета "Союз-2.1а" с системой управления российского производства. Но сначала требуется выполнить испытательный старт ракеты с беспилотным "Союзом МС-14".

На сайте НАСА отмечается, что запуск корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" планируется на 22 августа в 6.38 мск, его стыковка к МКС - на 24 августа в 8.31 мск.

Ранее сообщалось, что робот сменил русское имя "Федор" на английское Skybot F-850. После стыковки "Союза МС-14" со станцией робота перенесут из корабля в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач. Робот будет возвращен на Землю на "Союзе МС-14" 7 сентября.

"Федор" - первый российский человекообразный робот. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робота-спасателя. Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар" и носил это имя. Собственное имя машине дал Дмитрий Рогозин, тогда вице-премьер. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат. Также он научился стрелять из пистолета с двух рук, но за это производитель лишился доступа к ряду зарубежных деталей.

Летом 2018 года источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что "Роскосмос" рассматривает возможность полета к МКС на беспилотном корабле "Союз МС" в 2019 году сразу двух роботов. Как сообщалось, проект получил название "киберэкипаж". Позднее "Роскосмос" признал начало подготовки одного робота к полету.