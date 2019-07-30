В Татарстане рассказали о финансировании нацпроекта "Здравоохранение"

КАЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Финансирование национального проекта "Здравоохранение" в Татарстане в ближайшие три года составит около 7 миллиардов рублей, более 70% средств выделит федеральный бюджет, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

"Общий объем финансирования национального проекта "Здравоохранение" на последующие три года составляет около 7 миллиардов рублей, при этом 72% средств поступают в республику из федерального бюджета. Сумма только соглашения с федеральным центром составляет 5,7 миллиарда рублей", - сказал Садыков на брифинге в правительстве республики.

Помимо средств национального проекта, по информации министра, сохранены объемы финансирования и из других источников, в частности, в рамках федеральных адресных инвестиционных программ.

Садыков уточнил, что нацпроект "Здравоохранение" состоит из четырех смысловых проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".

Также предполагается реализация четырех обеспечивающих проектов: "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" и "Развитие экспорта медицинских услуг".