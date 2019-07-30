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РИА Новости
Республика Татарстан

В Татарстане рассказали о финансировании нацпроекта "Здравоохранение"

Вчера, 12:17
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КАЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Финансирование национального проекта "Здравоохранение" в Татарстане в ближайшие три года составит около 7 миллиардов рублей, более 70% средств выделит федеральный бюджет, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.
"Общий объем финансирования национального проекта "Здравоохранение" на последующие три года составляет около 7 миллиардов рублей, при этом 72% средств поступают в республику из федерального бюджета. Сумма только соглашения с федеральным центром составляет 5,7 миллиарда рублей", - сказал Садыков на брифинге в правительстве республики.
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Помимо средств национального проекта, по информации министра, сохранены объемы финансирования и из других источников, в частности, в рамках федеральных адресных инвестиционных программ.
Садыков уточнил, что нацпроект "Здравоохранение" состоит из четырех смысловых проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".
Также предполагается реализация четырех обеспечивающих проектов: "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" и "Развитие экспорта медицинских услуг".
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Министр напомнил, что в Татарстане всего реализуется 49 региональных проектов, основная задача проектов в сфере здравоохранения и демографии - увеличение продолжительности жизни, снижение смертности.
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Республика ТатарстанЗдоровье - ОбществоТатарстанОбщество
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