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РИА Новости

В ПНС Ливии рассказали, когда в стране закончится война

Вчера, 12:15
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© Фото : Виталий Зайцев Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж
Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж. Архивное фото
КАИР, 30 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Война в Ливии закончится вслед за поражением сил командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, заявил РИА Новости глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж.
"Признаки окончания войны обрисовываются по мере того, как продвигаются наши силы. Война закончится с поражением агрессора. Чтобы ливийцы вернулись на путь примирения, которому он хотел навредить", - сказал Саррадж.
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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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