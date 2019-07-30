Генпрокуратура заявила о недостатках в области безопасности в ОПК

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Недавние взрывы на оборонных предприятиях России показали, что в сфере безопасности в ОПК сохраняются недостатки, заявил во вторник первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман.

"С учетом имевших место на отдельных предприятиях взрывов и пожаров следует предпринять дополнительные меры по устранению недостатков деятельности контролирующих органов, не пересекающих нарушения законодательства в сфере безопасности на объектах ОПК", - сказал он в ходе заседания коллегии.