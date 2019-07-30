В Уфе пьяная девушка устроила гонки и попала в ДТП

УФА, 30 июл - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии задержали девушку, которая без прав и в состоянии алкогольного опьянения за рулем иномарки устроила гонки в Уфе и врезалась в автомобиль, сообщили РИА Новости в ГИБДД по региону.
В ГИБДД рассказали, что утром во вторник в полицию поступил звонок о том, что у развлекательного клуба пьяные девушки танцуют на крыше автомобиля, а когда на место происшествия приехали сотрудники ДПС, девушки сели в машину и уехали.
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"Водительница не реагировала на погоню, она ехала, нарушая правила дорожного движения, и совершила столкновение с автомобилем "ВАЗ" 14-й модели. Она была задержана", - пояснили в региональной ГИБДД.
"Все это девушки вели в прямом эфире. Социальные сети нам помогли, мы тут же устроили погоню. Нарушительницы попали в аварию, их задержали. Проверили на состояние алкогольного опьянения, алкотестер показал 0,830 промилле, это очень много. Водительницу отвезли в суд и составили в отношении нее 12 административных протоколов", - заявил журналистам начальник башкирской Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов.