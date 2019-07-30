В Уфе пьяная девушка устроила гонки и попала в ДТП

УФА, 30 июл - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии задержали девушку, которая без прав и в состоянии алкогольного опьянения за рулем иномарки устроила гонки в Уфе и врезалась в автомобиль, сообщили РИА Новости в ГИБДД по региону.

В ГИБДД рассказали, что утром во вторник в полицию поступил звонок о том, что у развлекательного клуба пьяные девушки танцуют на крыше автомобиля, а когда на место происшествия приехали сотрудники ДПС, девушки сели в машину и уехали.

"Водительница не реагировала на погоню, она ехала, нарушая правила дорожного движения, и совершила столкновение с автомобилем "ВАЗ" 14-й модели. Она была задержана", - пояснили в региональной ГИБДД.