Глава Нижегородской области рассказал о звонках по переходу на цифровое ТВ

Для того, чтобы переход на ЦЭТВ был для жителей максимально комфортным, в регионе была организована работа волонтёров, которые помогают подключить цифровое оборудование, льготным категориям граждан предоставляются средства для его покупки.

"Call-центр по переходу на цифровое телевидение заработал в Нижегородской области в апреле. За 4 месяца работы на горячую линию поступило более 15 тысяч звонков. В основном они касались вызова волонтеров для помощи в установке цифрового оборудования. На сегодняшний день волонтеры помогли более 9 тысячам человек. За финансовой помощью в переходе на "цифру" обратились более 1200. Жители, которые не успели пока этого сделать, но попадают под льготные категории, могут до конца 2019 года обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.