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РИА Новости

Глава Нижегородской области рассказал о звонках по переходу на цифровое ТВ

Вчера, 12:07
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Более 15 тысяч звонков поступило в нижегородский call-центр по вопросам перехода на цифровое эфирное телевещание (ЦЭТВ), заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Нижегородская область в числе других регионов "третьей волны" полностью перешла на цифровое эфирное телевещание 3 июня.
Для того, чтобы переход на ЦЭТВ был для жителей максимально комфортным, в регионе была организована работа волонтёров, которые помогают подключить цифровое оборудование, льготным категориям граждан предоставляются средства для его покупки.
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"Call-центр по переходу на цифровое телевидение заработал в Нижегородской области в апреле. За 4 месяца работы на горячую линию поступило более 15 тысяч звонков. В основном они касались вызова волонтеров для помощи в установке цифрового оборудования. На сегодняшний день волонтеры помогли более 9 тысячам человек. За финансовой помощью в переходе на "цифру" обратились более 1200. Жители, которые не успели пока этого сделать, но попадают под льготные категории, могут до конца 2019 года обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Региональный call-центр будет работать до 1 августа. С начала августа с вопросами по переходу на цифровое телевидение можно будет обратиться по телефону горячей линии Российской телевизионной и радиовещательной сети 8-800-220-20-02.
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Глеб НикитинНижегородская областьОбщество
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