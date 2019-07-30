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РИА Новости

Японский зонд успешно собрал образцы первичной материи Солнечной системы

Вчера, 12:10
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© JAXA/ Akihiro Ikeshita Миссия "Хаябуса-2"
Миссия Хаябуса-2
© JAXA/ Akihiro Ikeshita
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Научная команда миссии "Хаябуса-2" подтвердила, что японский зонд смог успешно захватить фрагменты материи астероида Рюгю во время второй посадки на его поверхность. Их анализ раскроет тайны рождения Земли и других планет, заявили ученые на пресс-брифинге в штаб-квартире JAXA.

"Мы решили назвать точку посадки "Утиде-но-кодзути" в честь магического молота из японских народных сказок, обладание которым приносит огромное богатство. Мы надеемся, что добытые нами образцы астероидной материи аналогичным образом принесут нам массу новых и интересных открытий", — заявили ученые.

Автоматическую станцию "Хаябуса-2" запустили в космос в декабре 2014 года для изучения и забора проб на астероиде Рюгю. Как надеются ученые, она привезет на Землю первые абсолютно чистые образцы первичной материи Солнечной системы.
Японский аппарат достиг цели в начале июня прошлого года и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Получив первые снимки и данные по устройству поверхности и недр небесного тела, зонд начал готовиться к процедуре по забору грунта.
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Первая часть этой задачи — "обстрел" астероида и сбор его обломков – была успешно решена в конце февраля этого года, когда "Хаябуса-2" опустилась в точку L08E1 и выстрелила в нее пятиграммовой танталовой пулей. Ученые назвали эту точку "Таматебако" в честь волшебной шкатулки из сказки про подводный дворец Рюгю.
В первых числах апреля пилоты и научная команда миссии успешно реализовали вторую фазу "бомбардировки" астероида – сброс на его поверхность достаточно увесистой "бомбы", чья масса составляет примерно 15 килограмм. Она содержала в себе 4,5 килограмма октогена и была устроена таким образом, что вся сила взрыва оказалась направлена вниз, в сторону поверхности астероида.
После того, как камеры зонда локализовали новорожденный кратер, руководство миссии приняло решение совершить несколько повторных сближений с поверхностью Рюгю для забора образцов "чистой" материи астероида. Для этого "Хаябуса-2" должна была сбросить специальный светоотражающий маячок, который поможет ему осуществить посадку в кратер в ходе последующего сближения.
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После первой неудачной попытки, зонд успешно исполнил эту задачу в конце мая, после чего участники миссии потратили примерно три недели на получение детальных фотографий кратера и выбор места для посадки.
Этот рисковый маневр был успешно реализован в середине июля, когда "Хаябуса-2" успешно коснулась поверхности астероида в точке C01-Cb, расположенной неподалеку от рукотворного кратера.
Фотографии, полученные в этот момент времени, указали на то, что японский зонд полностью справился с возложенной на него задачей и захватил большие количества астероидной материи во время взлета с его поверхности. Недавно, как отметили исследователи, эти данные были подтверждены, когда "Хаябуса-2" вышла на связь и начала подъем на прежнюю орбиту.
Как показывают данные с зонда, пылесборник миссии успешно закрылся, изолировав новые образцы от внешнего мира. Как ожидают ученые, им удалось захватить несколько десятков грамм первичной материи Солнечной системы, выброшенной из недр Рюгю после формирования рукотворного кратера на его поверхности.
После того, как зонд завершит изучение астероида с орбиты, он начнет подготовку к возврату на Землю. По текущим планам японских ученых, он начнет полет домой в декабре этого года и вернется на родину ориентировочно в последние месяцы 2020 года.
Зонд Хаябуса-2
27 сентября 2018, 16:41
Опубликовано первое в истории видео с поверхности астероида
2712101
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астероидыгеологияХаябуса-2Японское агентство аэрокосмических исследованийКосмос - РИА НаукаЯпонияРИА Наука
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