В ПНС Ливии назвали условие перемирия с Хафтаром

КАИР, 30 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не прекратят боевые действия, пока формирования командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара не вернутся на довоенные позиции, об этом РИА Новости заявил глава заседающего в Триполи ПНС Файез Саррадж.

По словам Сарраджа, лояльные ПНС силы "осуществляют законное, суверенное право по защите родины и города, а также надежды ливийцев на построение гражданского и демократического государства".

"Согласно праву, не мы должны прекращать боевые действия, а агрессор должен уйти на те, позиции, с которых он начал наступать", - заявил Файез Саррадж.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.