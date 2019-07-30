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РИА Новости

Блок "Фрегат" вывели на орбиту захоронения

Вчера, 12:06
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Доставивший на расчетную орбиту спутник связи "Меридиан" разгонный блок "Фрегат" уведен на орбиту захоронения, сообщили журналистам в пресс-службе российского Минобороны.
"После выведения на орбиту космического аппарата "Меридиан" специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова провели операции по уводу разгонного блока "Фрегат" с орбиты космического аппарата", - рассказали в министерстве.
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В ведомстве уточнили, что на "Фрегате" была включена двигательная установка, которая придала блоку импульс для увода на орбиту захоронения.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и "Меридианом" был выполнен во вторник с космодрома Плесецк (Архангельская область) в 08.56 мск. Головная часть отделилась от третьей ступени ракеты в 09.05 мск, после чего разгонный блок нескольких часов продолжал выведение аппарата на расчетную орбиту.
Спутник "Меридиан" предназначен для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми, наземными станциями. Также аппарат нужен для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока в интересах развития экономики РФ.
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