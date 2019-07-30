В Красноярском крае шесть человек пострадали при ДТП с автобусом и КамАЗом

ДТП с участием автобуса и КамАЗа на 894-м километре автодороги Р-255 "Сибирь"

ДТП с участием автобуса и КамАЗа на 894-м километре автодороги Р-255 "Сибирь"

© Фото : МВД России по Красноярскому краю ДТП с участием автобуса и КамАЗа на 894-м километре автодороги Р-255 "Сибирь"

КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Водитель междугороднего автобуса во время движения на трассе в Красноярском крае столкнулся с впереди идущим "Камазом", в результате ДТП пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По ее данным, инцидент произошел во вторник на 894-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". В салоне автобуса на момент происшествия находились 38 пассажиров.

"Мужчина, 1957 года рождения, управляя междугородним пассажирским автобусом Hyundai, двигался из Красноярска в Зеленогорск, где из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении грузовым автомобилем "Камаз" с прицепом... По предварительной информации, в результате ДТП получил травмы водитель автобуса. Кроме этого, пяти пассажирам автобуса на месте была оказана разовая медицинская помощь", - говорится в сообщении.