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РИА Новости

В Красноярском крае шесть человек пострадали при ДТП с автобусом и КамАЗом

Вчера, 12:03
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© Фото : МВД России по Красноярскому краюДТП с участием автобуса и КамАЗа на 894-м километре автодороги Р-255 "Сибирь"
ДТП с участием автобуса и КамАЗа на 894-м километре автодороги Р-255 Сибирь
© Фото : МВД России по Красноярскому краю
ДТП с участием автобуса и КамАЗа на 894-м километре автодороги Р-255 "Сибирь"
КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Водитель междугороднего автобуса во время движения на трассе в Красноярском крае столкнулся с впереди идущим "Камазом", в результате ДТП пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
По ее данным, инцидент произошел во вторник на 894-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". В салоне автобуса на момент происшествия находились 38 пассажиров.
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"Мужчина, 1957 года рождения, управляя междугородним пассажирским автобусом Hyundai, двигался из Красноярска в Зеленогорск, где из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении грузовым автомобилем "Камаз" с прицепом... По предварительной информации, в результате ДТП получил травмы водитель автобуса. Кроме этого, пяти пассажирам автобуса на месте была оказана разовая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работают инспекторы ГИБДД.
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