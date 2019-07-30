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РИА Новости

Россия заключила с Индией контракт на поставку авиаракет

Вчера, 12:02
12802
© AP Photo / Manish SwarupИстребитель Су-30МКИ индийских ВВС
Истребитель Су-30МКИ индийских ВВС
© AP Photo / Manish Swarup
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия поставит Индии около тысячи авиационных ракет различного назначения, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

"Некоторое время назад были подписаны достаточно крупные контракты", — уточнил представитель ведомства.

Детали сделки пока не раскрываются.
Ранее агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве сообщило, что Дели и Москва заключили договор по авиационным управляемым ракетам Р-27 класса "воздух — воздух" для вооружения истребителей Су-30МКИ из состава индийских ВВС.
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Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФРоссияИндияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Нет никакой «дэзы». Ларчик просто открывался. «Решение Нью-Дели оснастить собственные самолеты Су-30МКИ израильскими ракетами столкнулось с трудностями. Для проведения модернизации Индии требуется получить разрешение Российской Федерации.» Индусы не довольны качеством российских ракет, но выбора у них нет.
30 июля, 14:15
yoram
2502006
Ха-ха! Вот же нежданчик вышел. А несколько дней назад "оппозиционные" СМИ бились в истерике, что Индия "забраковала" наши авиационные ракеты после столкновения с Пакистаном и начала переговоры с Израилем по поставке именно 1000 ракет. Ошибочка вышла, да? Или дэзу вбросили, господа "попозиционеры"?))
30 июля, 12:13
aalexrich1967
2541000
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