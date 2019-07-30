Россия заключила с Индией контракт на поставку авиаракет

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия поставит Индии около тысячи авиационных ракет различного назначения, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
"Некоторое время назад были подписаны достаточно крупные контракты", — уточнил представитель ведомства.
Детали сделки пока не раскрываются.
Ранее агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве сообщило, что Дели и Москва заключили договор по авиационным управляемым ракетам Р-27 класса "воздух — воздух" для вооружения истребителей Су-30МКИ из состава индийских ВВС.
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