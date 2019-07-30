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РИА Новости
Культура

Звезда "Игры престолов" отомстит за смерть жены в новом фильме

Вчера, 12:53
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© Home Box Office, Inc.Кадр из сериала "Игра престолов". Кхал Дрого
Кадр из сериала Игра престолов. Кхал Дрого
© Home Box Office, Inc.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Звезда "Аквамена" и "Игры престолов" актер Джейсон Момоа сыграет главную роль в фильме "Милая девочка" ("Sweet Girl") от Netflix, сообщает Deadline.
Его персонаж будет мстить за смерть жены и защищать единственную дочь.
Актер также станет продюсером картины вместе с Брайаном Эндрю Мендосой, который дебютирует в этом фильме как режиссер. Сценарий напишут Грегг Гурвиц, Филип Эйснер и Уилл Стейплс.
"Милая девочка" - второй проект Netflix с Джейсоном Момоа. В 2016 году он снимался в историческом сериале "Граница".
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КультураДжейсон МомоаКино и сериалыНовости культуры
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