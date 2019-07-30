Звезда "Игры престолов" отомстит за смерть жены в новом фильме

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Звезда "Аквамена" и "Игры престолов" актер Джейсон Момоа сыграет главную роль в фильме "Милая девочка" ("Sweet Girl") от Netflix, . Звезда "Аквамена" и "Игры престолов" актер Джейсон Момоа сыграет главную роль в фильме "Милая девочка" ("Sweet Girl") от Netflix, сообщает Deadline.

Его персонаж будет мстить за смерть жены и защищать единственную дочь.

Актер также станет продюсером картины вместе с Брайаном Эндрю Мендосой, который дебютирует в этом фильме как режиссер. Сценарий напишут Грегг Гурвиц, Филип Эйснер и Уилл Стейплс.