В Венгрии вновь задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Полиция Венгрии вновь задержала капитана круизного лайнера, столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае в Будапеште, в результате крушения которого погибли более 20 человек, сообщает издание Hungary Today.
Полиция отмечает, что капитан судна Viking Sigyn, 64-летний житель Одессы, временно заключен под стражу, так как подозревается в неоказании помощи членам экипажа и пассажирам прогулочного катера. Правоохранительные органы проводят допрос подозреваемого.
Ранее капитан был задержан по подозрению в преступном поведении. Впоследствии суд Венгрии отпустил его под залог в 15 миллионов форинтов (около 53 тысяч долларов). Сам капитан, по словам его адвоката, заявил, что не нарушал правил навигации и не совершал преступных действий.
Помимо этого, в понедельник Верховный суд Венгрии постановил, что решение об освобождении капитана под залог, принятое нижестоящими судами, было незаконным. Резолюция суда, как отмечает издание, не имеет обязательной силы.
Прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, 29 мая затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. По сообщению агентства Ренхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении. Семь человек были спасены сразу после крушения, остальные погибли.