Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T11:58Z
https://ria.ru/20190730/1556997666.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Венгрии вновь задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Вчера, 11:58
270
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Полиция Венгрии вновь задержала капитана круизного лайнера, столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае в Будапеште, в результате крушения которого погибли более 20 человек, сообщает издание Hungary Today.
Полиция отмечает, что капитан судна Viking Sigyn, 64-летний житель Одессы, временно заключен под стражу, так как подозревается в неоказании помощи членам экипажа и пассажирам прогулочного катера. Правоохранительные органы проводят допрос подозреваемого.
Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019
10 июня, 12:03
Прах четырех жертв крушения катера на Дунае вернули в Южную Корею
Ранее капитан был задержан по подозрению в преступном поведении. Впоследствии суд Венгрии отпустил его под залог в 15 миллионов форинтов (около 53 тысяч долларов). Сам капитан, по словам его адвоката, заявил, что не нарушал правил навигации и не совершал преступных действий.
Помимо этого, в понедельник Верховный суд Венгрии постановил, что решение об освобождении капитана под залог, принятое нижестоящими судами, было незаконным. Резолюция суда, как отмечает издание, не имеет обязательной силы.
Прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, 29 мая затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. По сообщению агентства Ренхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении. Семь человек были спасены сразу после крушения, остальные погибли.
200000
Обсудить 0
Южная КореяВенгрияВ мире
Рекомендуем
Французский министр назвал угрозы Трампа ввести налог на вино дурацкими
РИА
Новости
В Белом море яхта потеряла ход
Генконсульство Ирана прокомментировало госпитализацию моряков в Астрахани
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
В МИД Китая объяснили выход США из ДРСМД
Лента
новостей
Отражение в окне купола строящегося храма
В Нижегородской области нашли мумию, замурованную в стену церковной лавки
Президент РФ Владимир Путин во время интервью кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Оливеру Стоуну
Путин призвал сделать диспансеризацию реальной и доступной
В Подмосковье на Минском шоссе столкнулись пять автомобилей
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Украина отозвала посла в Совете Европы до конца лета
Председатель 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес
Председатель ГА ООН призвала обратить внимание на лесные пожары в России
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Генпрокуратура заявила о недостатках в области безопасности в ОПК
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду
Пожарные и полицейские на главном вокзале во Франкфурте. 29 июля 2019
В Германии завели дело на гражданина Эритреи, столкнувшего людей под поезд
Самолеты в аэропорту Борисполь
В Киеве совершил аварийную посадку самолет, летевший в Бангкок
На Ставрополье в детсады поставляли мясо неизвестного происхождения
Блок "Фрегат" вывели на орбиту захоронения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:17Лужков рассказал, как спасал пчел во время обработки полей химикатами
10:16Швеция намерена присоединиться к механизму INSTEX
10:15В Москве началось прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим
10:13Врач назвала самые бесполезные лекарства
10:11Умерла дочь авангардиста Александра Родченко
10:11Эксперты выяснили, какой транспорт выбирают туристы для поездок по России
10:11В Туркмении опровергли данные об арестах за разговоры о смерти президента
10:09В Днепропетровской области обнаружили гранатомет и боеприпасы на дороге
10:07СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области
10:05Названы самые похищаемые из российских магазинов товары
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
Лента новостейМолния