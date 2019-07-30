В Венгрии вновь задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Полиция Венгрии вновь задержала капитана круизного лайнера, столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае в Будапеште, в результате крушения которого погибли более 20 человек, сообщает издание Полиция Венгрии вновь задержала капитана круизного лайнера, столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае в Будапеште, в результате крушения которого погибли более 20 человек, сообщает издание Hungary Today

Полиция отмечает, что капитан судна Viking Sigyn, 64-летний житель Одессы, временно заключен под стражу, так как подозревается в неоказании помощи членам экипажа и пассажирам прогулочного катера. Правоохранительные органы проводят допрос подозреваемого.

Ранее капитан был задержан по подозрению в преступном поведении. Впоследствии суд Венгрии отпустил его под залог в 15 миллионов форинтов (около 53 тысяч долларов). Сам капитан, по словам его адвоката, заявил, что не нарушал правил навигации и не совершал преступных действий.

Помимо этого, в понедельник Верховный суд Венгрии постановил, что решение об освобождении капитана под залог, принятое нижестоящими судами, было незаконным. Резолюция суда, как отмечает издание, не имеет обязательной силы.