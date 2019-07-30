На Ставрополье в детсады поставляли мясо неизвестного происхождения

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россельхознадзор выявил очередные нарушения, допущенные ветеринарной службой Ставропольского края при оформлении говядины в детских садах региона, которая оказалась неизвестного происхождения и могла быть от больных животных, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Россельхознадзор ранее уже сообщал, что серьезно обеспокоен неэффективной работой ветеринарной службы Ставропольском края, при попустительстве которой ветеринарные врачи районных станций по борьбе с болезнями животных оформляют документы на просроченную продукцию и допускают другие серьезные нарушения при оформлении документов во ФГИС "Меркурий", - сообщили в пресс-службе.
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При анализе системы, обеспечивающей электронную ветеринарную сертификацию, выявлены очередные подтверждения этому факту. В частности, обнаружено, что электронные сертификаты на 437 килограмм говядины, отправленной в 8 детских муниципальных учреждений Ставропольского края, были оформлены таким образом, что установить происхождение мяса оказалось невозможно: ветеринарный врач районной СББЖ (станции борьбы с болезнями животных - Прим. ред.) не указал, от каких животных в убойном пункте было выработано мясо.
Аналогичным образом 332 килограмма говядины неизвестного происхождения были поставлены в детский оздоровительно-образовательный центр, а 1575 килограмм - в санаторий со статусом некоммерческого партнерства, уточнили в пресс-службе. При этом установлено, что убойный пункт получает живых животных, у которых выявлен целый ряд заболеваний, в том числе - лептоспироз и бруцеллез. О выявлении заболеваний Россельхознадзор информировал официальными письмами Управление ветеринарии Ставропольского края.
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"Таким образом, управление ветеринарии Ставропольского края, допускающее подобное отношение ветеринарных врачей к оформлению документов на животноводческую продукцию, может стать причиной распространения опасных заболеваний животных и нанести вред здоровью детей – той категории населения, которая должна быть наиболее защищена от любых рисков, в том числе биологических и ветеринарных", - подчеркнули в пресс-службе.