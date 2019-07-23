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РИА Новости

В Ставрополье ветслужба оформляла просроченные продукты для детских садов

Вчера, 19:12
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россельхознадзор обращается в правоохранительные органы по поводу выявленных нарушений в работе ветеринарной службы Ставропольского края в связи с фактами оформления просроченной продукции для питания в детских садах, сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
"Россельхознадзор обеспокоен ситуацией, связанной с выявлением фактов оформления Ставропольской ветеринарной службой просроченных продуктов питания для поставки в детские сады этого региона. В частности, оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) зафиксировано на следующие товары: свинина, яйцо перепелиное пищевое, тушки цыплят бройлера. Продукция предполагалась к поставкам в детский сад №3 "Радуга", детский сад №30 "Лесная сказка", МБОУ ДОДООПЦ "Колосок", детский сад № 21 "Дюймовочка", - сказала Мелано.
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Она также отметила, что на основании анализа информации, поступившей в систему "Меркурий" с 23 июня по 23 июля 2019 года, были выявлены многочисленные грубые нарушения правил оформления электронных ветеринарно-сопроводительных документов на животноводческую продукцию, которые допускаются сотрудниками управлений ветеринарии Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.
В частности, врачи региональных ветслужб допускали неоднократное оформление документов на продукцию с истекшим сроком годности, нарушения в оформлении и формировании электронных ветеринарных сопроводительных документов, а оформление документов на сырое молоко и мясо не представляло возможным проследить происхождение продукции.
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"По всем фактам выявляемых нарушений Россельхознадзор обращается в правоохранительные органы", - сказала Мелано. По ее словам, указанные факты свидетельствует о формальном подходе к выполнению возложенных на ветеринарные службы регионов полномочий и отсутствии контроля за деятельностью подведомственных им учреждений и государственных ветеринарных врачей.
Осуществление мониторинга оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов является обязанностью руководителей региональных ветеринарных органов (в данном случае - главы ветеринарной службы Ставропольского края), которая повсеместно не исполняется, отметила Мелано. "Это в очередной раз говорит о необходимости федерального контроля за деятельностью региональных ветеринарных служб", - подчеркнула представитель ведомства.
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Юлия МеланоРоссельхознадзорСтавропольский крайОбщество
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