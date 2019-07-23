В Ставрополье ветслужба оформляла просроченные продукты для детских садов

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россельхознадзор обращается в правоохранительные органы по поводу выявленных нарушений в работе ветеринарной службы Ставропольского края в связи с фактами оформления просроченной продукции для питания в детских садах, сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Россельхознадзор обеспокоен ситуацией, связанной с выявлением фактов оформления Ставропольской ветеринарной службой просроченных продуктов питания для поставки в детские сады этого региона. В частности, оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) зафиксировано на следующие товары: свинина, яйцо перепелиное пищевое, тушки цыплят бройлера. Продукция предполагалась к поставкам в детский сад №3 "Радуга", детский сад №30 "Лесная сказка", МБОУ ДОДООПЦ "Колосок", детский сад № 21 "Дюймовочка", - сказала Мелано.

Она также отметила, что на основании анализа информации, поступившей в систему "Меркурий" с 23 июня по 23 июля 2019 года, были выявлены многочисленные грубые нарушения правил оформления электронных ветеринарно-сопроводительных документов на животноводческую продукцию, которые допускаются сотрудниками управлений ветеринарии Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.

В частности, врачи региональных ветслужб допускали неоднократное оформление документов на продукцию с истекшим сроком годности, нарушения в оформлении и формировании электронных ветеринарных сопроводительных документов, а оформление документов на сырое молоко и мясо не представляло возможным проследить происхождение продукции.

"По всем фактам выявляемых нарушений Россельхознадзор обращается в правоохранительные органы", - сказала Мелано. По ее словам, указанные факты свидетельствует о формальном подходе к выполнению возложенных на ветеринарные службы регионов полномочий и отсутствии контроля за деятельностью подведомственных им учреждений и государственных ветеринарных врачей.