Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.

"По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами. К ее организации стоит подойти с особой тщательностью. Факты незаконного перевода пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России, нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную", — сказал он в ходе заседания коллегии.