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РИА Новости

Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов

Вчера, 11:54
73654
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пенсионного фонда
Работа пенсионного фонда
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
"По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами. К ее организации стоит подойти с особой тщательностью. Факты незаконного перевода пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России, нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную", — сказал он в ходе заседания коллегии.
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Генеральная прокуратура РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Интересно , с какой целью предупреждают тех , кто подлежат небезосновательной проверке на сомнительные финансовые операции , влекущие за собой нарушения законодательства ....
30 июля, 13:19
ais-ss Ледокол
11772005
Это "Осинное" гнездо давно бы надо разворошить,да боюсь откупятся.,за счет пенсионеров конечно.
30 июля, 12:49
с старый прапор
9751332
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