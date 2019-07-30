Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T11:54Z
https://ria.ru/20190730/1556997537.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Генпрокуратура предписала жестко пресекать организацию незаконных акций

Вчера, 11:54
2841
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. После событий в Москве необходимо жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, заявил первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман.
"Последнее событие в Москве диктует необходимость корректировки организации надзора в органах в период подготовки к проведению единого дня голосования. Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, своевременно реагировать на факты нарушения законодательных прав граждан и использовать для этого весь арсенал мер реагирования, включая и вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков", - сказал он в ходе заседания коллегии в Генпрокуратуре, на которой подводились итоги работы надзорного ведомства в первом полугодии и обсуждались задачи на второе.
Несогласованные акции, организованные оппозиционерами, не зарегистрированными в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей, прошли в столице 14 и 27 июля. Полиция сообщила, что в минувшую субботу были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Вчера, 05:15
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
660011252
Обсудить 44
Выборы в МосгордумуГенеральная прокуратура РФМосковская городская думаОбщество
Популярные комментарии
Акции в Москве показали, что теперь протестовать - это долг любого уважающего Конституцию РФ гражданина. За честные выборы, против полицейского гос-ва, против узурпации власти и тотальную коррупцию на самом верху.
30 июля, 12:53
Карлик Засидевшийся
25000019
Они конституцию уже не уважают,растоптали ее в пух и прах,выборы сделайте честными,регистрируйте людей которым доверяет народ и митингов не будет.
30 июля, 13:02
Татьяна Бондарева
22000017
Рекомендуем
Отражение в окне купола строящегося храма
В Нижегородской области нашли мумию, замурованную в стену церковной лавки
РИА
Новости
Работа пенсионного фонда
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Незаконные акции в Москве не должны повториться, заявил Чайка
Лента
новостей
СК назвал причину задержания начальника уголовного розыска в Приморье
Оперативная съемка МВД России с места ликвидации бандитов в Астрахани
Суд вынес приговор исламистам по делу об убийстве полицейских в Астрахани
Андрей Миляев. Архивное фото
Задержанный глава угрозыска Приморья расследовал дело "приморских партизан"
Истребитель Су-30МКИ индийских ВВС
Россия заключила с Индией контракт на поставку авиаракет
Молдавский бизнесмен Илан Шор
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Американский таракан
В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы
Сергей Собянин
Собянин заявил, что митингующие в Москве вынудили полицию применить силу
Жена свердловского губернатора оплатила долг по ЖКХ
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Украинский министр объяснил, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом
В Уфе пьяная девушка устроила гонки и попала в ДТП
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:17Лужков рассказал, как спасал пчел во время обработки полей химикатами
10:16Швеция намерена присоединиться к механизму INSTEX
10:15В Москве началось прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим
10:13Врач назвала самые бесполезные лекарства
10:11Умерла дочь авангардиста Александра Родченко
10:11Эксперты выяснили, какой транспорт выбирают туристы для поездок по России
10:11В Туркмении опровергли данные об арестах за разговоры о смерти президента
10:09В Днепропетровской области обнаружили гранатомет и боеприпасы на дороге
10:07СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области
10:05Названы самые похищаемые из российских магазинов товары
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
Лента новостейМолния