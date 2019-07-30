Генпрокуратура предписала жестко пресекать организацию незаконных акций

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. После событий в Москве необходимо жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, заявил первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман.
"Последнее событие в Москве диктует необходимость корректировки организации надзора в органах в период подготовки к проведению единого дня голосования. Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, своевременно реагировать на факты нарушения законодательных прав граждан и использовать для этого весь арсенал мер реагирования, включая и вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков", - сказал он в ходе заседания коллегии в Генпрокуратуре, на которой подводились итоги работы надзорного ведомства в первом полугодии и обсуждались задачи на второе.
Несогласованные акции, организованные оппозиционерами, не зарегистрированными в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей, прошли в столице 14 и 27 июля. Полиция сообщила, что в минувшую субботу были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.