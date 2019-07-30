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РИА Новости

Запущенный с Плесецка спутник связи "Меридиан" приняли на управление

Вчера, 11:53
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Космический аппарат "Меридиан" принят на управление Космическими войсками ВКС России, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, спутник "в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета".
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"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", - добавили в министерстве.
Спутник "Меридиан" предназначен для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппарат нужен для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока в интересах развития экономики РФ.
Как уточнили в ведомстве, использование спутников "Меридиан" на высокоэллиптической орбите позволит повысить эксплуатационные и технико-экономические характеристики существующих средств связи за счет расширения используемых диапазонов частот, увеличения срока активного существования на орбите и более высоких показателей надежности.
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