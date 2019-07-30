Французский министр назвал угрозы Трампа ввести налог на вино дурацкими

ПАРИЖ, 30 июл – РИА Новости. Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом назвал "абсолютно дурацкими" угрозы президента США Дональда Трампа ввести налог на французское вино после решение Парижа о "цифровом налоге".
В середине июля французский парламент окончательно принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний. Речь идет о таких компаниях как Amazon, Apple, Facebook и Google. В пятницу Трамп заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино.
"Третий раз президент США угрожает ввести налог... Мы посмотрим, сделает ли он это сейчас… Но это такие политические и экономические дебаты абсурдны, когда говорят, вы вводите налог GAFA - мы ведем налог на ваши вина. Это абсолютно по-дурацки. Почему? Потому что мы вводим налог GAFA, поскольку они (компании – ред.) получают огромную прибыль – миллионы или миллиарды долларов. Они отправляют к нам работать людей, и нет причин, по которым они бы не платили налоги. С вином абсолютно другая история. Это коммерческий обмен", - сказал министр в эфире телеканала BFMTV.