Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T11:48Z
https://ria.ru/20190730/1556997138.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Французский министр назвал угрозы Трампа ввести налог на вино дурацкими

Вчера, 11:48
444
ПАРИЖ, 30 июл – РИА Новости. Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом назвал "абсолютно дурацкими" угрозы президента США Дональда Трампа ввести налог на французское вино после решение Парижа о "цифровом налоге".
В середине июля французский парламент окончательно принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний. Речь идет о таких компаниях как Amazon, Apple, Facebook и Google. В пятницу Трамп заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино.
"Третий раз президент США угрожает ввести налог... Мы посмотрим, сделает ли он это сейчас… Но это такие политические и экономические дебаты абсурдны, когда говорят, вы вводите налог GAFA - мы ведем налог на ваши вина. Это абсолютно по-дурацки. Почему? Потому что мы вводим налог GAFA, поскольку они (компании – ред.) получают огромную прибыль – миллионы или миллиарды долларов. Они отправляют к нам работать людей, и нет причин, по которым они бы не платили налоги. С вином абсолютно другая история. Это коммерческий обмен", - сказал министр в эфире телеканала BFMTV.
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
26 июля, 21:53
В Совфеде оценили слова Трампа об ответных мерах на "глупость Макрона"
630000
Обсудить 0
Дональд ТрампФранцияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
В МИД Китая объяснили выход США из ДРСМД
РИА
Новости
Вид на Ялту
Эксперт высмеял идею Киева привлечь Турцию и США к вопросу Крыма
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Аваков обвинил Порошенко в "бессовестной лжи"
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду
Лента
новостей
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
Китай назвал насилие в ходе протестов в Гонконге "творением" США
Председатель 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес
Председатель ГА ООН призвала обратить внимание на лесные пожары в России
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал о будущем торговой сделки с Китаем после "переизбрания"
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В Совфеде оценили призыв расширить санкции против России по делу Скрипалей
Истребитель Су-30МКИ индийских ВВС
Россия заключила с Индией контракт на поставку авиаракет
В ПНС Ливии назвали условие перемирия с Хафтаром
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД прокомментировали призыв в США повторно ввести санкции против России
Женщина выгуливает собак на улице в Москве
Юрист оценил запрет на выгул потенциально опасных собак без намордников
Официальная резиденция президента США - Белый дом
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
Кадр из фильма Конан-варвар
Запретить Шварценеггера и Курта Рассела: Россия получает неожиданный козырь
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:17Лужков рассказал, как спасал пчел во время обработки полей химикатами
10:16Швеция намерена присоединиться к механизму INSTEX
10:15В Москве началось прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим
10:13Врач назвала самые бесполезные лекарства
10:11Умерла дочь авангардиста Александра Родченко
10:11Эксперты выяснили, какой транспорт выбирают туристы для поездок по России
10:11В Туркмении опровергли данные об арестах за разговоры о смерти президента
10:09В Днепропетровской области обнаружили гранатомет и боеприпасы на дороге
10:07СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области
10:05Названы самые похищаемые из российских магазинов товары
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
Лента новостейМолния