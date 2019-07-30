Юрист оценил запрет на выгул потенциально опасных собак без намордников

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Запрет выгуливать потенциально опасных собак без намордника - это хорошая инициатива, но пока остаются вопросы о том, как она будет реализовываться на практике, сказал РИА Новости руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" адвокат Александр Грибаков.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. Так, в перечень вошли: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы. С 1 января 2020 года выгул собак вышеперечисленных пород без намордника и поводка запрещен, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца.

"Это хорошая инициатива. Проблема с собаками без намордников актуальна для многих людей, отрегулировать эту сферу необходимо. Этот закон - это начало регулирования. Вопросы к исполнению остаются, как будет на практике - большой вопрос. Увидели собаку без намордника - к кому обращаться?", - сказал Грибаков.