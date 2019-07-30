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РИА Новости

В МИД Китая объяснили выход США из ДРСМД

Вчера, 11:46
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости. США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы снять с себя ограничения, но при этом пытаются переложить вину на Китай, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай должен присоединиться к диалогу России и США по широкому кругу вопросов ядерного нараспространения и стать частью этих договоренностей. Ранее Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что США по-прежнему планируют выйти из ДРСМД 2 августа.
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"Истинная причина выхода США из ДРСМД - снять с себя ограничения, делать причиной Китай - совершенно безосновательно и китайская сторона не приемлет этого. Что касается предложения американской стороны, чтобы Китай присоединился к российско-американским переговорам и соглашению, то это тоже, на мой взгляд, замаскированное перекладывание вины", - заявила Хуа Чуньин на брифинге.
Она подчеркнула, что китайская сторона выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия, однако ядерное разоружение должно осуществлять без причинения ущерба национальной безопасности.
Китайский дипломат добавила, что США обладают самым большим арсеналом ядерного оружия и поэтому несут первостепенную и особую ответственность в вопросе ядерного разоружения.
"США должны на основе существующего соглашения значительно сократить свой ядерный потенциал, чтобы создать для остальных стран условия для участия в переговорах, а не перекладывать ответственность на других", - добавила Хуа Чуньин.
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В начале этого года президент США Дональд Трамп и Помпео объявили об одностороннем выходе США из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету для иностранных пресс-атташе, но представители США и НАТО на встречу не приехали.
В ответ на решение Вашингтона Россия тоже приостановила участие в договоре и заявила, что начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их Москва намерена только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.
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Хуа ЧуньинДональд ТрампМИД КНРКитайСШАВ мире
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