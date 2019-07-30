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РИА Новости

В России стали регистрировать вдвое меньше экстремистских преступлений

Вчера, 11:44
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПервый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. 30 июля 2019
Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. 30 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Генпрокуратура РФ отмечает снижение вдвое дел по экстремизму в первом полугодии 2019 года, в том числе благодаря декриминализации некоторых уголовных составов, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
"В первом полугодии выявлено 32 тысячи нарушений закона. В результате декриминализации ряда уголовных составов уровень экстремистской преступности снизился вдвое", - сказал он в ходе заседания коллегии в Генпрокуратуре, на которой подводились итоги работы надзорного ведомства в первом полугодии и обсуждались задачи на второе.
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Генеральная прокуратура РФАлександр БуксманРоссияОбщество
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