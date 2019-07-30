В России стали регистрировать вдвое меньше экстремистских преступлений

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Генпрокуратура РФ отмечает снижение вдвое дел по экстремизму в первом полугодии 2019 года, в том числе благодаря декриминализации некоторых уголовных составов, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.

"В первом полугодии выявлено 32 тысячи нарушений закона. В результате декриминализации ряда уголовных составов уровень экстремистской преступности снизился вдвое", - сказал он в ходе заседания коллегии в Генпрокуратуре, на которой подводились итоги работы надзорного ведомства в первом полугодии и обсуждались задачи на второе.