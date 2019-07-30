Кинолог прокомментировал перечень потенциально опасных пород собак

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Руководитель Омского центра служебного собаководства Юрий Белоусов в разговоре с "Омск Здесь" прокомментировал список потенциально опасных пород собак, утвержденный правительством.
По словам кинолога, составлять подобные перечни некорректно, поскольку опасных пород собак не существует — есть только "опасные хозяева".
"Нужно оглянуться на опыт СССР или даже англичан, где человек, при желании приобрести собаку предположительно опасной породы, обязан проходить техминимум: получать согласие соседей, участкового полицейского, посещать определенные курсы. <…> Нужно привести нормы в правильное русло, и есть возможность это сделать, пока не ушло наше поколение кинологов".
Он выразил мнение, что поведение животного полностью зависит от воспитания, добавив, что сегодня кинологи зачастую не обладают необходимыми знаниями и опытом.
Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы.
Перечень сформировали с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций.
С 1 января 2020 года выгул собак этих пород без намордника и поводка возможен только на огороженной территории, принадлежащей хозяину. Кроме того, информация о наличии такого животного должна находиться на предупреждающей табличке при входе на территорию.