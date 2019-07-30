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РИА Новости

Кинолог прокомментировал перечень потенциально опасных пород собак

Вчера, 11:46
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Руководитель Омского центра служебного собаководства Юрий Белоусов в разговоре с "Омск Здесь" прокомментировал список потенциально опасных пород собак, утвержденный правительством.
По словам кинолога, составлять подобные перечни некорректно, поскольку опасных пород собак не существует — есть только "опасные хозяева".
"Нужно оглянуться на опыт СССР или даже англичан, где человек, при желании приобрести собаку предположительно опасной породы, обязан проходить техминимум: получать согласие соседей, участкового полицейского, посещать определенные курсы. <…> Нужно привести нормы в правильное русло, и есть возможность это сделать, пока не ушло наше поколение кинологов".
Юрий Белоусов
Он выразил мнение, что поведение животного полностью зависит от воспитания, добавив, что сегодня кинологи зачастую не обладают необходимыми знаниями и опытом.
Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы.
Перечень сформировали с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций.
С 1 января 2020 года выгул собак этих пород без намордника и поводка возможен только на огороженной территории, принадлежащей хозяину. Кроме того, информация о наличии такого животного должна находиться на предупреждающей табличке при входе на территорию.
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Вчера, 10:55
В Совфеде считают список потенциально опасных пород собак исчерпывающим
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Зоорадикалы сейчас расплачутся. Они люди с тонкой душевной организацией. Намордник на собаке - это же такие невыносимые страдания для животного.
30 июля, 12:52
vvab6
16200012
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