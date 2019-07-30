Кинолог прокомментировал перечень потенциально опасных пород собак

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Руководитель Омского центра служебного собаководства Юрий Белоусов в разговоре с "Омск Здесь" Руководитель Омского центра служебного собаководства Юрий Белоусов в разговоре с "Омск Здесь" прокомментировал список потенциально опасных пород собак, утвержденный правительством.

По словам кинолога, составлять подобные перечни некорректно, поскольку опасных пород собак не существует — есть только "опасные хозяева".

"Нужно оглянуться на опыт СССР или даже англичан, где человек, при желании приобрести собаку предположительно опасной породы, обязан проходить техминимум: получать согласие соседей, участкового полицейского, посещать определенные курсы. <…> Нужно привести нормы в правильное русло, и есть возможность это сделать, пока не ушло наше поколение кинологов". Юрий Белоусов

Он выразил мнение, что поведение животного полностью зависит от воспитания, добавив, что сегодня кинологи зачастую не обладают необходимыми знаниями и опытом.

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы.

Перечень сформировали с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций.