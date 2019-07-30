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РИА Новости

Ракета "Союз-2.1а" вывела спутник "Меридиан" на расчетную орбиту

Вчера, 11:43
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Запущенный с космодрома Плесецк спутник связи "Меридиан" отделился от разгонного блока "Фрегат" и выведен на расчетную орбиту, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
"Стартовавшая во вторник 30 июля в 08.56 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат "Меридиан", - сказали в ведомстве.
В министерстве отметили, что старт ракеты-носителя и выведение спутника на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме.
Это третий пуск ракеты "Союз-2" с Плесецка в 2019 году. Предыдущий состоялся 10 июля, тогда на орбиту были выведены четыре военных спутника.
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