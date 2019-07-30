Ракета "Союз-2.1а" вывела спутник "Меридиан" на расчетную орбиту

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Запущенный с космодрома Плесецк спутник связи "Меридиан" отделился от разгонного блока "Фрегат" и выведен на расчетную орбиту, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Стартовавшая во вторник 30 июля в 08.56 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат "Меридиан", - сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что старт ракеты-носителя и выведение спутника на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме.