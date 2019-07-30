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РИА Новости

Власти ЕАО следят за здоровьем ребенка, избитого в лагере под Хабаровском

Вчера, 11:36
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ХАБАРОВСК, 30 июл — РИА Новости. Власти Еврейской автономной области держат на контроле ситуацию с состоянием здоровья мальчика, избитого в лагере под Хабаровском, сообщает правительство ЕАО.
Ранее прокуратура обнаружила в поселке Мирный под Хабаровском самовольно установленный лагерь, где проходила смена "Спецназ дети" для ребят в возрасте от 10 до 17 лет. СУСК РФ по краю возбудил два уголовных дела и установил подростков, подозреваемых в причастности к избиению 11-летнего мальчика. Лагерь закрыт. Генеральный директор ООО "Фрегат ДВ", которая подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отправлена под домашний арест.
"Губернатором области дано указание держать ситуацию на контроле и сообщать обо всех изменениях в здоровье подростка", - сообщает правительство ЕАО.
Как отмечается в сообщении, избитый мальчик - из Еврейской автономной области, сейчас он с различными травмами находится на лечении в хабаровской больнице.
"Дважды звонила по телефону матери мальчика, интересовалась, какую помощь мы могли бы оказать. Мы контролируем вопросы, связанные с восстановлением здоровья нашего юного земляка, и если потребуется дополнительная помощь, готовы её оказать", - приводятся в сообщении слова председателя комитета образования области Татьяны Пчёлкиной.
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