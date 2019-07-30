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РИА Новости

СК опроверг сообщения об оставленном ребенке в камере хранения в магазине

Вчера, 11:35
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следователи проверили информацию о том, что женщина в подмосковном Сергиевом Посаде якобы оставила ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, информация не подтвердилась, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
В понедельник в ряде СМИ появился сюжет о том, что в Сергиевом Посаде мать оставила двухлетнего ребенка в камере хранения супермаркета. Сообщалось, что, услышав плач, сотрудники магазина вскрыли запертую ячейку и обнаружили там малыша, а женщина заявила, что ребенок залез туда сам.
"Изучением записи с камеры видеонаблюдения, размещенной в супермаркете установлено, что информация СМИ не соответствует действительности. Женщина не помещала ребенка в ячейку камеры хранения и не оставляла его внутри закрытым", - заявила Врадий.
Женщина, оставившая ребенка в одном из торговых центров, расположенном на Лобненской улице в Москве
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