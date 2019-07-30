СК опроверг сообщения об оставленном ребенке в камере хранения в магазине

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следователи проверили информацию о том, что женщина в подмосковном Сергиевом Посаде якобы оставила ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, информация не подтвердилась, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.

В понедельник в ряде СМИ появился сюжет о том, что в Сергиевом Посаде мать оставила двухлетнего ребенка в камере хранения супермаркета. Сообщалось, что, услышав плач, сотрудники магазина вскрыли запертую ячейку и обнаружили там малыша, а женщина заявила, что ребенок залез туда сам.