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РИА Новости

Председатель ГА ООН призвала обратить внимание на лесные пожары в России

Вчера, 11:33
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес
Председатель 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Лесные пожары в России должны быть во внимании всего мирового сообщества, заявила председатель 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.
"Когда я смотрела печальные новости о пожарах в России, я поняла: это то, что должно быть заботой всего мира. Должна быть кооперация, больше диалога, больше коллективных действий", - сказала Эспиноса, выступая во вторник на дискуссионной площадке клуба "Валдай".
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Эспиноса также отметила намерение РФ ратифицировать Парижское соглашение по климату. "Мультилатерализм идет рука об руку с суверенитетом, предлагая государствам путь решения проблем... разделяя затраты и риски. Парижское соглашение - хороший пример тому, и я использую возможность, чтобы высоко оценить решение РФ ратифицировать Парижское соглашение", - сказала она.
По данным Лесопожарного центра, в Красноярском крае бушуют 99 лесных пожаров на общей площади 1 042 434 гектаров, в том числе 80 в зоне контроля на площади 1 037 654 гектаров. Очаги возгораний зафиксированы в Эвенкии, Таймыре, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Пировском, Нижнеингашском и Абанском районах.
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуМария Фернанда ЭспиносаКрасноярский крайООНРоссияВ мире
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