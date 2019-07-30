Председатель ГА ООН призвала обратить внимание на лесные пожары в России

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Лесные пожары в России должны быть во внимании всего мирового сообщества, заявила председатель 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

"Когда я смотрела печальные новости о пожарах в России, я поняла: это то, что должно быть заботой всего мира. Должна быть кооперация, больше диалога, больше коллективных действий", - сказала Эспиноса, выступая во вторник на дискуссионной площадке клуба "Валдай".

Эспиноса также отметила намерение РФ ратифицировать Парижское соглашение по климату. "Мультилатерализм идет рука об руку с суверенитетом, предлагая государствам путь решения проблем... разделяя затраты и риски. Парижское соглашение - хороший пример тому, и я использую возможность, чтобы высоко оценить решение РФ ратифицировать Парижское соглашение", - сказала она.

По данным Лесопожарного центра, в Красноярском крае бушуют 99 лесных пожаров на общей площади 1 042 434 гектаров, в том числе 80 в зоне контроля на площади 1 037 654 гектаров. Очаги возгораний зафиксированы в Эвенкии, Таймыре, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Пировском, Нижнеингашском и Абанском районах.