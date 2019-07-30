В ГД прокомментировали призыв в США повторно ввести санкции против России

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Призыв американских конгрессменов ввести второй пакет санкций против РФ из-за "дела Скрипалей" выглядит странно - Россия неоднократно призывала расследовать инцидент в Солсбери, но ответа так и не получила, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее члены палаты представителей США демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол направили президенту Дональду Трампу письмо, в котором призвали незамедлительно ввести второй пакет санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Это странная инициатива американских конгрессменов, потому что на наши многократные обращения к Великобритании провести тщательное расследование (инцидента в Солсбери), получить факты, подтверждающие это "преступление", мы ничего не получили. Поэтому считаем и считали, что обвинения в наш адрес не обоснованы", - сказал Чепа РИА Новости.

С точки зрения депутата, "русофобские ястребы" в США находят любой предлог для обвинений в адрес РФ.

"Почему Соединенные Штаты принимают такую активность? Это те русофобские ястребы, которым нужен любой повод, чтобы в чем-то обвинить Россию", - считает Чепа.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.