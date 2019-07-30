В ГД прокомментировали призыв в США повторно ввести санкции против России

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Призыв американских конгрессменов ввести второй пакет санкций против РФ из-за "дела Скрипалей" выглядит странно - Россия неоднократно призывала расследовать инцидент в Солсбери, но ответа так и не получила, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее члены палаты представителей США демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол направили президенту Дональду Трампу письмо, в котором призвали незамедлительно ввести второй пакет санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
20 июля, 06:57В бундестаге объяснили опасность антироссийских санкций
"Это странная инициатива американских конгрессменов, потому что на наши многократные обращения к Великобритании провести тщательное расследование (инцидента в Солсбери), получить факты, подтверждающие это "преступление", мы ничего не получили. Поэтому считаем и считали, что обвинения в наш адрес не обоснованы", - сказал Чепа РИА Новости.
С точки зрения депутата, "русофобские ястребы" в США находят любой предлог для обвинений в адрес РФ.
"Почему Соединенные Штаты принимают такую активность? Это те русофобские ястребы, которым нужен любой повод, чтобы в чем-то обвинить Россию", - считает Чепа.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Борис Джонсон в марте прошлого года, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.