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РИА Новости

В Киеве совершил аварийную посадку самолет, летевший в Бангкок

Вчера, 11:28
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© РИА Новости / СтрингерСамолеты в аэропорту "Борисполь"
Самолеты в аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
Самолеты в аэропорту "Борисполь". Архивное фото
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса "Киев-Бангкок" через 20 минут после взлета совершил аварийную посадку в киевском аэропорту “Борисполь”, пострадавших нет, сообщила во вторник пресс-служба авиакомпании.
“В процессе набора высоты экипажем было замечено резкое изменение параметров одного из двигателей. Предположительно (причина - Прим. ред.) — попадание птицы. Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель и вернуться в аэропорт вылета, уведомил диспетчеров о внеплановой посадке”, — цитирует сообщение пресс-службы сайт Avianews.com. Указывается, что происшествие произошло в понедельник вечером.
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По данным компании, самолет совершил успешную посадку всего через 20 минут после взлета. Поскольку авиалайнер имел большую посадочную массу, произошло повышение температуры тормозных устройств, в связи с чем наблюдалось их незначительное задымление.
"Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиры доставлены в терминал и продолжат полет после замены самолета", — добавили в авиакомпании.
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