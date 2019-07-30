В Киеве совершил аварийную посадку самолет, летевший в Бангкок

КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса "Киев-Бангкок" через 20 минут после взлета совершил аварийную посадку в киевском аэропорту “Борисполь”, пострадавших нет, сообщила во вторник пресс-служба авиакомпании.

“В процессе набора высоты экипажем было замечено резкое изменение параметров одного из двигателей. Предположительно (причина - Прим. ред.) — попадание птицы. Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель и вернуться в аэропорт вылета, уведомил диспетчеров о внеплановой посадке”, — цитирует сообщение пресс-службы сайт Avianews.com. Указывается, что происшествие произошло в понедельник вечером.

По данным компании, самолет совершил успешную посадку всего через 20 минут после взлета. Поскольку авиалайнер имел большую посадочную массу, произошло повышение температуры тормозных устройств, в связи с чем наблюдалось их незначительное задымление.