В районе Челябинской области ввели режим ЧС из-за засухи

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Власти Карталинского района Челябинской области ввели режим ЧС и особый противопожарный режим из-за засухи, сообщается на сайте администрации района.
"Ввести… на территории Карталинского муниципального района режим чрезвычайной ситуации природного характера (почвенная засуха) в сельскохозяйственной отрасли в связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями в июне, июле текущего года (отсутствие осадков), приведших к угнетению и необратимым повреждениям сельхозкультур", - говорится в сообщении.
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Также власти создали рабочую группу по обследованию сельскохозяйственных культур и составлению актов на списание посевов или перевода их в кормовую группу, уточняется в сообщении.
Кроме того, в районе введен особый противопожарный режим, в период действия которого ограничивается посещение населением лесов, въезд в них транспортных средств, разведение костров, поясняется на сайте.