В районе Челябинской области ввели режим ЧС из-за засухи

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Власти Карталинского района Челябинской области ввели режим ЧС и особый противопожарный режим из-за засухи, сообщается на Власти Карталинского района Челябинской области ввели режим ЧС и особый противопожарный режим из-за засухи, сообщается на сайте администрации района.

"Ввести… на территории Карталинского муниципального района режим чрезвычайной ситуации природного характера (почвенная засуха) в сельскохозяйственной отрасли в связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями в июне, июле текущего года (отсутствие осадков), приведших к угнетению и необратимым повреждениям сельхозкультур", - говорится в сообщении.

Также власти создали рабочую группу по обследованию сельскохозяйственных культур и составлению актов на списание посевов или перевода их в кормовую группу, уточняется в сообщении.