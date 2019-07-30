В ЛНР заявили о готовности к обмену пленными по формуле "всех на всех"

ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики готовы к обмену пленными в Донбассе по формуле "всех установленных на всех установленных", заявила в интервью РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева.

"Мы к проведению обмена "всех установленных на всех установленных" готовы, Украина этого еще не подтвердила", - сказала Кобцева.

По ее словам, если Киев заявит о готовности в освобождении всех установленных лиц, то со стороны ЛНР "замедлений или каких-либо обратных действий не будет".