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РИА Новости

В ЛНР заявили о готовности к обмену пленными по формуле "всех на всех"

Вчера, 11:15
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© Фото : Виталий РомасПередача заключенных Украине в ЛНР
Передача заключенных Украине в ЛНР
© Фото : Виталий Ромас
ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики готовы к обмену пленными в Донбассе по формуле "всех установленных на всех установленных", заявила в интервью РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева.
"Мы к проведению обмена "всех установленных на всех установленных" готовы, Украина этого еще не подтвердила", - сказала Кобцева.
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По ее словам, если Киев заявит о готовности в освобождении всех установленных лиц, то со стороны ЛНР "замедлений или каких-либо обратных действий не будет".
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
Читайте полный текст интервью>>
Минские соглашения
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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