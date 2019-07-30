В Литве усомнились в безопасности российского приложения FaceApp

ВИЛЬНЮС, 30 июл - РИА Новости. Национальный центр кибербезопасности при министерстве национальной обороны (NKSC) Литвы провел оценку безопасности российского мобильного приложения FaceApp и увидел проблему в просьбе о согласии на предоставление доступа к данным пользователей, передает Национальный центр кибербезопасности при министерстве национальной обороны (NKSC) Литвы провел оценку безопасности российского мобильного приложения FaceApp и увидел проблему в просьбе о согласии на предоставление доступа к данным пользователей, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу минобороны страны.

"В отчете NKSC сказано, что FaceApp требует доступ к мобильному устройству - фотогалерее и камере. Установлено, что в мобильных устройствах выполняются процедуры по частичной модификации актуальных данных и эта частично обработанная информация высылается на удаленный сервер. В результате фото пользователей модифицируются на серверах, большинство которых зарегистрированы в США", - пишет Sputnik Литва.

Как отмечает агентство, литовские власти увидели проблему в правилах использования приложения, которые требуют от пользователя согласия на предоставление бесплатного доступа к данным.

"С учетом того, что программа создана российским производителем программного оборудования Wireless Lab, эти требования "усиливают впечатление непропорциональности между профилем, предоставляемыми услугами и понесенными потребителем затратами", написано в отчете", - добавляет Sputnik.

Ранее лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), что FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что приложение FaceApp, разработчиком которого является российская компания, безопасно для пользователей, а утверждения американского сенатора об угрозе со стороны программы - новый повод для обвинений в адрес РФ. При этом компания Wireless Lab, создавшая приложение FaceApp, опровергла сообщения о передаче данных ее пользователей третьим лицам.

Приложение FaceApp, которое разработала российская компания Wireless Lab, позволяет с помощью нейронной технологии редактирования фотографий делать различные преобразования с ними, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки. В последнее время приложение переживает новую волну популярности: многие пользователи соцсетей по всему миру публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать, как утверждается, свою внешность в старости.