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РИА Новости

Ученые рассказали, откуда ждать следующего нашествия "супербактерий"

Вчера, 11:16
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© Depositphotos / AlexLipaОтец рядом с сыном
Отец рядом с сыном
© Depositphotos / AlexLipa
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Следующая крупная вспышка пневмонии может зародиться в европейских больницах, где в последние годы распространяются новые штаммы возбудителей этой болезни, неуязвимых к действию фактически всех антибиотиков. Об этом пишут медики в журнале Nature Microbiology.

"Мы надеемся на то, что хорошая работа санитарных служб в госпиталях, в том числе ранняя идентификация и изоляция носителей этих микробов, поможет нам не только сдержать, но и остановить распространение данных бактерий. Для этого нужно следить за перемещениями этих микробов и проводить генетический скрининг", — заявил Хайо Грундманн (Hajo Grundmann) из университета Фрайбурга (Германия).

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.
Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Streptococcus pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".
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Главными "инкубаторами" таких микробов, как считают ученые сегодня, являются больницы и животноводческие фермы, где антибиотики используются для ускорения роста мясных пород скота. И на фермах, и в больницах сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих "обычным" бактериям вытеснить менее плодовитых супер-микробов.
Эти процессы, как обнаружили Грундманн и его коллеги, уже породили как минимум четыре "неуязвимых" разновидности микроба Klebsiella pneumoniae, одного из главных и самых опасных возбудителей пневмонии. Их распространение по больницам Европы привело к тому, что число смертей от этой болезни выросло в шесть раз за последние десять лет.
Они совершили это открытие, проводя своеобразную всеевропейскую "перепись" микробов, входящих в семейство Enterobacteriaceae. К ним относится обычная кишечная палочка, сальмонелла, чумная палочка, разные возбудители пневмонии, а также множество полезных микробов.
Ученых интересовало то, как повсеместное использование антибиотиков, в том числе "лекарств последней надежды" из числа так называемых карбапенемов, влияло на то, как часто опасные и благотворные бактерии становились неуязвимыми для их действия.
Для этого они попросили сотрудников почти пяти сотен европейских госпиталей, работающих в трех десятках стран субконтинента, собрать образцы супермикробов, найденных в теле их пациентов, а также "обычных" бактерий, на которых антибиотики еще действовали.
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Когда биологи начали анализировать эти пробы, они обнаружили, что почти две тысячи из них содержали Klebsiella pneumoniae. Столь большая распространенность этой бактерии заставила Грундманна и его команду детально изучить ее популяции в больницах Европы.
Оказалось, что примерно половина из них уже обладала генами, которые защищают эту бактерию от карбапенема и других антибиотиков, причем в разных регионах присутствовали "свои" разновидности Klebsiella pneumoniae, выработавшие разные механизмы нейтрализации лекарств. В общей сложности, ученые выделили четыре больших "семейства подобных микробов.
Характер их распространения по территории Европы, как отмечает Грундманн, говорит о том, что эти бактерии распространяются в основном внутри больниц, а также между госпиталями, расположенными в одних и тех же городах и регионах отдельных стран. Иными словами, больницы пока служат основным средством для дальнейшего распространения "супербактерий" по континенту.
С одной стороны, это говорит о том, что больницы, скорее всего, станут главным источником следующей крупной эпидемии пневмонии, С другой, это указывает на то, что распространение данной формы неуязвимых микробов можно будет сдержать, если своевременно выявлять и изолировать ее носителей в больницах, заключают ученые.
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