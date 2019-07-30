Ученые рассказали, откуда ждать следующего нашествия "супербактерий"

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Следующая крупная вспышка пневмонии может зародиться в европейских больницах, где в последние годы распространяются новые штаммы возбудителей этой болезни, неуязвимых к действию фактически всех антибиотиков. Об этом пишут медики в журнале . Следующая крупная вспышка пневмонии может зародиться в европейских больницах, где в последние годы распространяются новые штаммы возбудителей этой болезни, неуязвимых к действию фактически всех антибиотиков. Об этом пишут медики в журнале Nature Microbiology.

"Мы надеемся на то, что хорошая работа санитарных служб в госпиталях, в том числе ранняя идентификация и изоляция носителей этих микробов, поможет нам не только сдержать, но и остановить распространение данных бактерий. Для этого нужно следить за перемещениями этих микробов и проводить генетический скрининг", — заявил Хайо Грундманн (Hajo Grundmann) из университета Фрайбурга (Германия).

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.

Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Streptococcus pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".

Главными "инкубаторами" таких микробов, как считают ученые сегодня, являются больницы и животноводческие фермы, где антибиотики используются для ускорения роста мясных пород скота. И на фермах, и в больницах сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих "обычным" бактериям вытеснить менее плодовитых супер-микробов.

Эти процессы, как обнаружили Грундманн и его коллеги, уже породили как минимум четыре "неуязвимых" разновидности микроба Klebsiella pneumoniae, одного из главных и самых опасных возбудителей пневмонии. Их распространение по больницам Европы привело к тому, что число смертей от этой болезни выросло в шесть раз за последние десять лет.

Они совершили это открытие, проводя своеобразную всеевропейскую "перепись" микробов, входящих в семейство Enterobacteriaceae. К ним относится обычная кишечная палочка, сальмонелла, чумная палочка, разные возбудители пневмонии, а также множество полезных микробов.

Ученых интересовало то, как повсеместное использование антибиотиков, в том числе "лекарств последней надежды" из числа так называемых карбапенемов, влияло на то, как часто опасные и благотворные бактерии становились неуязвимыми для их действия.

Для этого они попросили сотрудников почти пяти сотен европейских госпиталей, работающих в трех десятках стран субконтинента, собрать образцы супермикробов, найденных в теле их пациентов, а также "обычных" бактерий, на которых антибиотики еще действовали.

Когда биологи начали анализировать эти пробы, они обнаружили, что почти две тысячи из них содержали Klebsiella pneumoniae. Столь большая распространенность этой бактерии заставила Грундманна и его команду детально изучить ее популяции в больницах Европы.

Оказалось, что примерно половина из них уже обладала генами, которые защищают эту бактерию от карбапенема и других антибиотиков, причем в разных регионах присутствовали "свои" разновидности Klebsiella pneumoniae, выработавшие разные механизмы нейтрализации лекарств. В общей сложности, ученые выделили четыре больших "семейства подобных микробов.

Характер их распространения по территории Европы, как отмечает Грундманн, говорит о том, что эти бактерии распространяются в основном внутри больниц, а также между госпиталями, расположенными в одних и тех же городах и регионах отдельных стран. Иными словами, больницы пока служат основным средством для дальнейшего распространения "супербактерий" по континенту.