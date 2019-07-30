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РИА Новости

На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

Вчера, 11:07
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПассажиры на открывшейся станции московского метрополитена "Котельники"
Пассажиры на открывшейся станции московского метрополитена Котельники
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сбой произошел на "фиолетовой" ветке московского метро во вторник из-за падения человека на путь, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
"На северном участке Таганско-Краснопресненской линии были кратковременно увеличены интервалы движения поездов из-за падения человека на путь", - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что движение поездов на участке линии было оперативно введено в график. Сейчас поезда Таганско-Краснопресненской линии курсируют в штатном режиме.
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