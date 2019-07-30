На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сбой произошел на "фиолетовой" ветке московского метро во вторник из-за падения человека на путь, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

"На северном участке Таганско-Краснопресненской линии были кратковременно увеличены интервалы движения поездов из-за падения человека на путь", - сказали в пресс-службе.