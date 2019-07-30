Плахотнюк отказался от мандата депутата парламента Молдавии

"Я не хочу работать ни в одном из государственных институтов и сегодня отказался от мандата депутата парламента", - сообщил Плахотнюк на своей странице в Facebook .

Он отметил, что не может выполнять свои обязанности в качестве депутата, поэтому считает, что не имеет права занимать подобную должность.

Ранее стало известно, что МВД России заочно предъявило Плахотнюку обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков. Кроме того, не позднее 2012 года Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката.

Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. На сегодняшний день Плахотнюк находится за пределами Молдавии, его точное местоположение неизвестно.