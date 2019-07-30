В ЦВО водитель-электрик погиб на занятиях от поражения током

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Солдат скончался от поражения электрическим током в одной из частей Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа (ЦВО), сообщает журналистам во вторник командование гарнизона.

"Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей гарнизона", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, смерть военнослужащего - водителя-электрика - наступила от поражения электрическим током в результате нарушения требований безопасности при эксплуатации специальной военной техники. Инцидент произошел в ходе плановых занятий на полигоне.