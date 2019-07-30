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РИА Новости

В ЦВО водитель-электрик погиб на занятиях от поражения током

Вчера, 10:55
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Солдат скончался от поражения электрическим током в одной из частей Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа (ЦВО), сообщает журналистам во вторник командование гарнизона.
"Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей гарнизона", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, смерть военнослужащего - водителя-электрика - наступила от поражения электрическим током в результате нарушения требований безопасности при эксплуатации специальной военной техники. Инцидент произошел в ходе плановых занятий на полигоне.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отмечает командование.
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Центральный военный округЕкатеринбургПроисшествия
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