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РИА Новости

Эксперт раскритиковал идею Киева создать русскоязычный канал

Вчера, 10:52
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Идея Киева создать всемирный русскоязычный телеканал больше напоминает политтехнологический проект, команда нового президента Украины Владимира Зеленского пытается таким образом показать свое отличие от предыдущей администрации, считает президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.
"Я думаю, что технологи Зеленского размышляют, каким образом показать якобы результат, что они на что-то влияют в отличие от (предыдущего президента Украины Петра - ред.) Порошенко. В данном случае они пытаются сформировать образ людей, которые более умные, чем алчный Порошенко, развязавший войну. Причем украинское общество, как показывают выборы, устало от войны и не хочет войны. В то же время терять Донбасс и Крым они (украинские власти – ред.) тоже не хотят. Необходимо какой-то консенсусный продукт предложить, чтобы можно было отчитаться, что вот "мы начали влиять". Никто же не сможет никакие замеры сделать и посмотреть, повлиял этот канал на что-то или нет. Это больше политтехнологический проект", - сказал эксперт РИА новости.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Вчера, 08:02
Симоньян прокомментировала планы Киева создать русскоязычный телеканал
Эксперт не исключил, что если будет финансирование, включая поддержку из-за рубежа, то Киев создаст русскоязычный телеканал.
Однако, добавил он, даже если канал будет запущен, результатов от него ждать не стоит.
"Проблема в том, что если бы этот канал работал до войны, он, может, и имел бы какое-то влияние с точки зрения украинских интересов. После того как там пролилась кровь, то они могут хоть на английском, хоть на русском, хоть на каких языках пропагандировать что-то, я думаю, что результата не будет никакого. Наоборот, может быть отрицательный. Понятно, что сейчас после языковой дискриминации, которая была на Украине, никакими увещеваниями влияния на Донбасс и Крым не будет", - подчеркнул Федоров.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 09:33
Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием
Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.
Закон был резко раскритикован украинской оппозицией и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.
Язычники
25 апреля, 14:08
Язычники
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