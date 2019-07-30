АТОР: Сочи в 2019 году принимает больше российских туристов, чем Турция

Туристы фотографируются на фоне арт-объекта на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число российских туристов, которые отдыхают в Сочи в этом году, превышает турпоток в Турцию, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Сочи - это самый популярный, посещаемый курорт среди российских в этом сезоне... Сочи удерживает пальму первенства, и этот год не исключение. Больше всего россиян отдыхает в Сочи, даже больше, чем в Турции", - сказала она в эфире "Вести FM".

Ранее посол Турции в РФ Мехмет Самсар выразил надежду, что в 2019 году число туристов из России превысит шесть миллионов человек.