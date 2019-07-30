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РИА Новости
Туризм

АТОР: Сочи в 2019 году принимает больше российских туристов, чем Турция

Вчера, 11:00
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на фоне арт-объекта на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы фотографируются на фоне арт-объекта на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число российских туристов, которые отдыхают в Сочи в этом году, превышает турпоток в Турцию, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Сочи - это самый популярный, посещаемый курорт среди российских в этом сезоне... Сочи удерживает пальму первенства, и этот год не исключение. Больше всего россиян отдыхает в Сочи, даже больше, чем в Турции", - сказала она в эфире "Вести FM".
Ранее посол Турции в РФ Мехмет Самсар выразил надежду, что в 2019 году число туристов из России превысит шесть миллионов человек.
Курорты Краснодарского края с начала текущего года уже посетили более семи миллионов туристов. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на то, что регион летом 2018 года принимал матчи ЧМ по футболу.
Туристы фотографируются на фоне арт-объекта на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
11 июля, 08:00
Пляж на высоте и тайны йети. Чем удивит летний отдых в Сочи
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ТуризмТуризмтуристыМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров РоссииНовости - ТуризмСочиТурция
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