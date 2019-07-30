В Приморье проводят проверку после задержания начальника уголовного розыска

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Миляева задержали по подозрению в получении 5 миллионов рублей от бизнесмена, которого он предупреждал о проверках. Центральный аппарат СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями". Офицеру грозит до 4 лет колонии. Сейчас Миляев задержан, следствие требует заключить его под стражу. В ходе обыска у него дома найдены банковские карты и наличность на сумму около 1 миллиона рублей.