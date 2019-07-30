Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T10:43Z
https://ria.ru/20190730/1556993423.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Приморье проводят проверку после задержания начальника уголовного розыска

Вчера, 10:43
491
ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку после задержания начальника управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщил РИА Новости представитель управления.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Миляева задержали по подозрению в получении 5 миллионов рублей от бизнесмена, которого он предупреждал о проверках. Центральный аппарат СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями". Офицеру грозит до 4 лет колонии. Сейчас Миляев задержан, следствие требует заключить его под стражу. В ходе обыска у него дома найдены банковские карты и наличность на сумму около 1 миллиона рублей.
Сотрудники правоохранительных органов в Симферополе
28 июля, 13:20
Главу администрации одного из районов Крыма задержали за взятку
"В настоящее время в связи с задержанием начальника уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю по подозрению в злоупотреблении полномочиями проводится служебная проверка", - сказал представитель УМВД.
По его словам, в ходе проверки будут изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
600000
Обсудить 0
Приморский крайПроисшествия
Рекомендуем
СК назвал причину задержания начальника уголовного розыска в Приморье
РИА
Новости
Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН к семи годам за "обувную аферу"
В Краснодаре генерала полиции в отставке обокрали на миллион рублей
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Аваков обвинил Порошенко в "бессовестной лжи"
Лента
новостей
СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
В Петербурге полиция задержала напавшего на пешехода водителя Rolls-Royce
Экс-президент Украины Петр Порошенко выходит из здания Государственного бюро расследований
Порошенко заявил, что против него не возбуждали уголовных дел
Молдавский бизнесмен Илан Шор
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
Девушка танцует на крышах машин в Казани. Стоп-кадр видео
В Казани девушка устроила танцы на крышах припаркованных автомобилей
Суд арестовал начальника уголовного розыска в Приморье
В ЦВО водитель-электрик погиб на занятиях от поражения током
Тюменские врачи спасли мужчину, который перенес инсульт после татуировки
СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
Отражение в окне купола строящегося храма
В Нижегородской области нашли мумию, замурованную в стену церковной лавки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
10:20Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве
10:17Лужков рассказал, как спасал пчел во время обработки полей химикатами
10:16Швеция намерена присоединиться к механизму INSTEX
10:15В Москве началось прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим
10:13Врач назвала самые бесполезные лекарства
10:11Умерла дочь авангардиста Александра Родченко
10:11Эксперты выяснили, какой транспорт выбирают туристы для поездок по России
10:11В Туркмении опровергли данные об арестах за разговоры о смерти президента
10:09В Днепропетровской области обнаружили гранатомет и боеприпасы на дороге
10:07СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области
10:05Названы самые похищаемые из российских магазинов товары
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
Лента новостейМолния