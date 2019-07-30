В Приморье проводят проверку после задержания начальника уголовного розыска

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку после задержания начальника управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщил РИА Новости представитель управления.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Миляева задержали по подозрению в получении 5 миллионов рублей от бизнесмена, которого он предупреждал о проверках. Центральный аппарат СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями". Офицеру грозит до 4 лет колонии. Сейчас Миляев задержан, следствие требует заключить его под стражу. В ходе обыска у него дома найдены банковские карты и наличность на сумму около 1 миллиона рублей.
"В настоящее время в связи с задержанием начальника уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю по подозрению в злоупотреблении полномочиями проводится служебная проверка", - сказал представитель УМВД.
По его словам, в ходе проверки будут изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.