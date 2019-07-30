Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением

ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости. Китай не согласен с предложением главы МИД Японии о создании новой структуры взамен ДРСМД, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

"Что касается того, чтобы сделать ДРСМД многосторонним, то мы уже говорили, что это двусторонний договор, заключенный между Россией и США. Если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов... Китайская сторона не согласна с этим", - заявила на брифинге Хуа Чуньин, комментируя предложение японского министра.

Она подчеркнула, что в предложении главы МИД Японии нет ничего нового, и эта идея не поможет забыть о ДРСМД. "Это лишь отговорка для одностороннего выхода США из договора", - сказала Хуа Чуньин.

Она также выразила обеспокоенность и несогласие китайской стороны в связи с односторонним выходом США из ДРСМД.

"Мы надеемся на то, что Россия и США смогут посредством диалога урегулировать противоречия, приложат усилия для сохранения договора. Это важно для поддержания глобальной стратегической стабильности и регионального мира", - добавила китайский дипломат.

Она предложила главе МИД Японии "уговорить США не выходить из договора".

В начале этого года президент США Дональд Трамп и его госсекретарь Майк Помпео объявили об одностороннем выходе США из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету для иностранных пресс-атташе, но представители США и НАТО на встречу не приехали.

В ответ на решение Вашингтона Россия тоже приостановила участие в договоре и заявила, что начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их Москва намерена только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.