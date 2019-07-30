Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T10:42Z
https://ria.ru/20190730/1556993372.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением

Вчера, 10:42
1325
ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости. Китай не согласен с предложением главы МИД Японии о создании новой структуры взамен ДРСМД, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
26 июля, 08:08
Помпео подтвердил предстоящий выход США из ДРСМД
"Что касается того, чтобы сделать ДРСМД многосторонним, то мы уже говорили, что это двусторонний договор, заключенный между Россией и США. Если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов... Китайская сторона не согласна с этим", - заявила на брифинге Хуа Чуньин, комментируя предложение японского министра.
Она подчеркнула, что в предложении главы МИД Японии нет ничего нового, и эта идея не поможет забыть о ДРСМД. "Это лишь отговорка для одностороннего выхода США из договора", - сказала Хуа Чуньин.
Она также выразила обеспокоенность и несогласие китайской стороны в связи с односторонним выходом США из ДРСМД.
"Мы надеемся на то, что Россия и США смогут посредством диалога урегулировать противоречия, приложат усилия для сохранения договора. Это важно для поддержания глобальной стратегической стабильности и регионального мира", - добавила китайский дипломат.
Она предложила главе МИД Японии "уговорить США не выходить из договора".
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
4 февраля, 08:00
Трамп угрожает Европе ракетами
В начале этого года президент США Дональд Трамп и его госсекретарь Майк Помпео объявили об одностороннем выходе США из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету для иностранных пресс-атташе, но представители США и НАТО на встречу не приехали.
В ответ на решение Вашингтона Россия тоже приостановила участие в договоре и заявила, что начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их Москва намерена только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.
В рамках ДРСМД СССР/Россия и США обязались не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также пусковые установки к ним. СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США - на тысячу меньше, однако это можно назвать разменом количества на качество: американские крылатые ракеты напрямую угрожали территории СССР и обладали повышенной точностью попадания.
1630012
Обсудить 1
Таро КоноВыход США из договора о РСМДКитайВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
В МИД Китая объяснили выход США из ДРСМД
РИА
Новости
Монумент Независимости Украины в Киеве
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Деньги в кассовом аппарате
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Официальная резиденция президента США - Белый дом
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
Лента
новостей
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Аваков обвинил Порошенко в "бессовестной лжи"
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
США намерены заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В Совфеде оценили призыв расширить санкции против России по делу Скрипалей
Экс-президент Украины Петр Порошенко выходит из здания Государственного бюро расследований
Порошенко заявил, что против него не возбуждали уголовных дел
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
Кадр из фильма Конан-варвар
Запретить Шварценеггера и Курта Рассела: Россия получает неожиданный козырь
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп заявил о намерении сократить оборонный бюджет США
Владимир Зеленский
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
Ядерным державам нужна новая структура взамен ДРСМД, считает МИД Японии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
10:20Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве
10:17Лужков рассказал, как спасал пчел во время обработки полей химикатами
10:16Швеция намерена присоединиться к механизму INSTEX
10:15В Москве началось прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим
10:13Врач назвала самые бесполезные лекарства
10:11Умерла дочь авангардиста Александра Родченко
10:11Эксперты выяснили, какой транспорт выбирают туристы для поездок по России
10:11В Туркмении опровергли данные об арестах за разговоры о смерти президента
10:09В Днепропетровской области обнаружили гранатомет и боеприпасы на дороге
10:07СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области
10:05Названы самые похищаемые из российских магазинов товары
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
Лента новостейМолния