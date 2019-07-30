ПЯТИГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Сотрудники успели спасти шубы во время пожара в цехе в Пятигорске, сгорел только навес, сообщили РИА Новости на предприятии.

Ранее в ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в понедельник вечером в Пятигорске на улице Краснослободской в цехе по производству шуб произошел пожар на площади тысяча квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. По данным ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.