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РИА Новости

Сотрудники успели спасти шубы во время пожара в цехе в Пятигорске

Вчера, 10:37
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© ГУ МЧС России по Ставропольскому краюПожар в цехе по производству шуб в Пятигорске. 29 июля 2019
Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске. 29 июля 2019
© ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске. 29 июля 2019
ПЯТИГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Сотрудники успели спасти шубы во время пожара в цехе в Пятигорске, сгорел только навес, сообщили РИА Новости на предприятии.
Ранее в ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в понедельник вечером в Пятигорске на улице Краснослободской в цехе по производству шуб произошел пожар на площади тысяча квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. По данным ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.
"Сгорел навес и все, ничего не потеряли, шубы спасли. Справимся своими силами, пожарные молодцы, причина неизвестна, может, там было замыкание, самое главное, что никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41
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